Vendredi au Duchet Yoga Village vacances Le Duchet Nanchez

Informations pratiques

Nanchez

Vendredi au Duchet Yoga

Village vacances Le Duchet 2, Les Pessettes Nanchez Jura

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17 10:00:00

fin : 2026-07-17 11:00:00

Date(s) :

2026-07-17 2026-07-24 2026-07-31 2026-08-07 2026-08-14 2026-08-21 2026-08-28

Pendant les vacances d’été, le village vacances le Duchet propose des activités ouvertes à tous, sur réservation, le vendredi de 10h à 11h Yoga adulte 15€/pers

Informations et réservations par téléphone au 03 84 60 41 26 .

Village vacances Le Duchet 2, Les Pessettes Nanchez 39150 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 60 41 26 contact@le-duchet.com

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English : Vendredi au Duchet Yoga

L’événement Vendredi au Duchet Yoga Nanchez a été mis à jour le 2026-07-09 par OFFICE DE TOURISME HAUT-JURA GRANDVAUX