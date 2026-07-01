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Vendredi au Duchet Yoga Village vacances Le Duchet Nanchez

vendredi 17 juillet 2026 · Village vacances Le Duchet · Nanchez

Vendredi au Duchet Yoga Village vacances Le Duchet Nanchez

Informations pratiques

Début
vendredi 17 juillet 2026
Fin
vendredi 17 juillet 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Village vacances Le Duchet
Adresse
2, Les Pessettes
Ville
39150 Nanchez
Département
Jura
Tarif
15 15 15 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Nanchez

Vendredi au Duchet Yoga

Village vacances Le Duchet 2, Les Pessettes Nanchez Jura

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 10:00:00
fin : 2026-07-17 11:00:00

Date(s) :
2026-07-17 2026-07-24 2026-07-31 2026-08-07 2026-08-14 2026-08-21 2026-08-28

Pendant les vacances d’été, le village vacances le Duchet propose des activités ouvertes à tous, sur réservation, le vendredi de 10h à 11h Yoga adulte 15€/pers
Informations et réservations par téléphone au 03 84 60 41 26   .

Village vacances Le Duchet 2, Les Pessettes Nanchez 39150 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 60 41 26  contact@le-duchet.com

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English : Vendredi au Duchet Yoga

L’événement Vendredi au Duchet Yoga Nanchez a été mis à jour le 2026-07-09 par OFFICE DE TOURISME HAUT-JURA GRANDVAUX

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