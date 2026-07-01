Vendredi au Duchet Yoga Village vacances Le Duchet Nanchez
vendredi 17 juillet 2026 · Village vacances Le Duchet · Nanchez
Informations pratiques
Nanchez
Vendredi au Duchet Yoga
Village vacances Le Duchet 2, Les Pessettes Nanchez Jura
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 10:00:00
fin : 2026-07-17 11:00:00
Date(s) :
2026-07-17 2026-07-24 2026-07-31 2026-08-07 2026-08-14 2026-08-21 2026-08-28
Pendant les vacances d’été, le village vacances le Duchet propose des activités ouvertes à tous, sur réservation, le vendredi de 10h à 11h Yoga adulte 15€/pers
Informations et réservations par téléphone au 03 84 60 41 26 .
Village vacances Le Duchet 2, Les Pessettes Nanchez 39150 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 60 41 26 contact@le-duchet.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Vendredi au Duchet Yoga
L’événement Vendredi au Duchet Yoga Nanchez a été mis à jour le 2026-07-09 par OFFICE DE TOURISME HAUT-JURA GRANDVAUX
À voir aussi à Nanchez (Jura)
- Mercredi au Duchet Tir à l’arc et grimpe d’arbre Village vacances Le Duchet Nanchez 15 juillet 2026
- Jeudi au Duchet Fabrication de savon Village vacances Le Duchet Nanchez 16 juillet 2026
- Visite gourmande des Escargots de Trémontagne Prénovel de Bise Nanchez 16 juillet 2026
- Vide-Grenier Nanchez 26 juillet 2026