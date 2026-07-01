Jeudi au Duchet Fabrication de savon Village vacances Le Duchet Nanchez

Informations pratiques

Nanchez

Jeudi au Duchet Fabrication de savon

Village vacances Le Duchet 2, Les Pessettes Nanchez Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16 10:00:00

fin : 2026-07-23 12:00:00

Date(s) :

2026-07-16 2026-07-23 2026-07-30 2026-08-06 2026-08-13 2026-08-20 2026-08-27

Pendant les vacances d’été, le village vacances le Duchet propose des activités ouvertes à tous, sur réservation, le jeudi de 10h à 12h atelier fabrication de savon, 8€/adulte

Informations et réservations par téléphone au 03 84 60 41 26 .

Village vacances Le Duchet 2, Les Pessettes Nanchez 39150 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 60 41 26 contact@le-duchet.com

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English : Jeudi au Duchet Fabrication de savon

L’événement Jeudi au Duchet Fabrication de savon Nanchez a été mis à jour le 2026-07-09 par OFFICE DE TOURISME HAUT-JURA GRANDVAUX