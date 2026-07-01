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Jeudi au Duchet Fabrication de savon Village vacances Le Duchet Nanchez

jeudi 16 juillet 2026 · Village vacances Le Duchet · Nanchez

Jeudi au Duchet Fabrication de savon Village vacances Le Duchet Nanchez

Informations pratiques

Début
jeudi 16 juillet 2026
Fin
jeudi 16 juillet 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Village vacances Le Duchet
Adresse
2, Les Pessettes
Ville
39150 Nanchez
Département
Jura
Tarif

Nanchez

Jeudi au Duchet Fabrication de savon

Village vacances Le Duchet 2, Les Pessettes Nanchez Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 10:00:00
fin : 2026-07-23 12:00:00

Date(s) :
2026-07-16 2026-07-23 2026-07-30 2026-08-06 2026-08-13 2026-08-20 2026-08-27

Pendant les vacances d’été, le village vacances le Duchet propose des activités ouvertes à tous, sur réservation, le jeudi de 10h à 12h atelier fabrication de savon, 8€/adulte

Informations et réservations par téléphone au 03 84 60 41 26   .

Village vacances Le Duchet 2, Les Pessettes Nanchez 39150 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 60 41 26  contact@le-duchet.com

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English : Jeudi au Duchet Fabrication de savon

L’événement Jeudi au Duchet Fabrication de savon Nanchez a été mis à jour le 2026-07-09 par OFFICE DE TOURISME HAUT-JURA GRANDVAUX

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