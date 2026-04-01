Lunay

Randonnée pédestre des Hameaux à Lunay

La Prazerie Lunay Loir-et-Cher

Tarif : 3.5 – 3.5 – EUR

3.5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-04-19 07:30:00

fin : 2026-04-19

Date(s) :

2026-04-19

Ce dimanche on randonne à Lunay !

Randonnée pédestre des Hameaux à Lunay. Randonnée de 5, 10, 17 et 22 kms. Départs de 7 h 30 à 10 h. Vous apprécierez les chemins découverte des hameaux peaufinés par le spécialiste des randos. Un beau parcours original avec son lot de curiosités. Pensez à votre gobelet. 3.5 .

La Prazerie Lunay 41360 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 6 24 37 65 67

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English :

This Sunday we hike in Lunay!

L’événement Randonnée pédestre des Hameaux à Lunay Lunay a été mis à jour le 2026-04-09 par ADT41