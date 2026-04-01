Randonnée pédestre des Hameaux à Lunay Lunay
Randonnée pédestre des Hameaux à Lunay Lunay dimanche 19 avril 2026.
Lunay
Randonnée pédestre des Hameaux à Lunay
La Prazerie Lunay Loir-et-Cher
Tarif : 3.5 – 3.5 – EUR
3.5
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-04-19 07:30:00
fin : 2026-04-19
Date(s) :
2026-04-19
Ce dimanche on randonne à Lunay !
Randonnée pédestre des Hameaux à Lunay. Randonnée de 5, 10, 17 et 22 kms. Départs de 7 h 30 à 10 h. Vous apprécierez les chemins découverte des hameaux peaufinés par le spécialiste des randos. Un beau parcours original avec son lot de curiosités. Pensez à votre gobelet. 3.5 .
La Prazerie Lunay 41360 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 6 24 37 65 67
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English :
This Sunday we hike in Lunay!
L’événement Randonnée pédestre des Hameaux à Lunay Lunay a été mis à jour le 2026-04-09 par ADT41