Offroicourt

Randonnée pédestre du ruban vert

derrière la salle communale Offroicourt Vosges

Tarif : – – EUR

3

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-06-21 08:00:00

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-21

2 parcours de 6 et 11 km Buvette et restauration sur place

Dernier départ à 12h

Spectacle à partir de 14h avec Mourad Frik conteur et Adrien Beaucaillou musicien

Présence de l’Association Pl’asso Jeux tout l’après-midiTout public

3 .

derrière la salle communale Offroicourt 88500 Vosges Grand Est +33 7 86 05 85 59

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English :

2 routes of 6 and 11 km Refreshment bar and catering on site

Last departure at 12 noon

Show from 2pm with storyteller Mourad Frik and musician Adrien Beaucaillou

Association Pl’asso Jeux present all afternoon

L’événement Randonnée pédestre du ruban vert Offroicourt a été mis à jour le 2026-06-04 par DESTINATION VITTEL-CONTREXEVILLE