Randonnée pédestre du ruban vert Offroicourt
Randonnée pédestre du ruban vert Offroicourt dimanche 21 juin 2026.
Offroicourt
Randonnée pédestre du ruban vert
derrière la salle communale Offroicourt Vosges
Tarif : – – EUR
3
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-06-21 08:00:00
fin : 2026-06-21
Date(s) :
2026-06-21
2 parcours de 6 et 11 km Buvette et restauration sur place
Dernier départ à 12h
Spectacle à partir de 14h avec Mourad Frik conteur et Adrien Beaucaillou musicien
Présence de l’Association Pl’asso Jeux tout l’après-midiTout public
3 .
derrière la salle communale Offroicourt 88500 Vosges Grand Est +33 7 86 05 85 59
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English :
2 routes of 6 and 11 km Refreshment bar and catering on site
Last departure at 12 noon
Show from 2pm with storyteller Mourad Frik and musician Adrien Beaucaillou
Association Pl’asso Jeux present all afternoon
L’événement Randonnée pédestre du ruban vert Offroicourt a été mis à jour le 2026-06-04 par DESTINATION VITTEL-CONTREXEVILLE
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