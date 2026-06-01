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Randonnée pédestre du ruban vert Offroicourt

Randonnée pédestre du ruban vert Offroicourt dimanche 21 juin 2026.

Adresse : derrière la salle communale

Ville : 88500 Offroicourt

Département : Vosges

Début : dimanche 21 juin 2026

Fin : dimanche 21 juin 2026

Heure de début : 08:00:00

Tarif : 3 Tarif de base plein tarif

Offroicourt

Randonnée pédestre du ruban vert

derrière la salle communale Offroicourt Vosges

Tarif : – – EUR
3
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-06-21 08:00:00
fin : 2026-06-21

Date(s) :
2026-06-21

2 parcours de 6 et 11 km Buvette et restauration sur place
Dernier départ à 12h

Spectacle à partir de 14h avec Mourad Frik conteur et Adrien Beaucaillou musicien
Présence de l’Association Pl’asso Jeux tout l’après-midiTout public
3  .

derrière la salle communale Offroicourt 88500 Vosges Grand Est +33 7 86 05 85 59 

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English :

2 routes of 6 and 11 km Refreshment bar and catering on site
Last departure at 12 noon

Show from 2pm with storyteller Mourad Frik and musician Adrien Beaucaillou
Association Pl’asso Jeux present all afternoon

L’événement Randonnée pédestre du ruban vert Offroicourt a été mis à jour le 2026-06-04 par DESTINATION VITTEL-CONTREXEVILLE

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