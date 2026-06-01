Argenteuil-sur-Armançon

Randonnée pédestre et repas champêtre

Départ route de Sarry Argenteuil-sur-Armançon Yonne

Tarif : 3 – 3 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-21

Passez du temps avec la nature à Argenteuil-sur-Armançon lors de cette randonnée pédestre ! Deux parcours sont proposés 8 km et 12 km. Après l’effort, un traditionnel repas champêtre vous attend. .

Départ route de Sarry Argenteuil-sur-Armançon 89160 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 35 56 30 18

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Randonnée pédestre et repas champêtre

L’événement Randonnée pédestre et repas champêtre Argenteuil-sur-Armançon a été mis à jour le 2026-06-12 par OT Chablis Cure et Yonne Tonnerrois