Randonnée pédestre et repas champêtre Argenteuil-sur-Armançon
Randonnée pédestre et repas champêtre Argenteuil-sur-Armançon dimanche 21 juin 2026.
Argenteuil-sur-Armançon
Randonnée pédestre et repas champêtre
Départ route de Sarry Argenteuil-sur-Armançon Yonne
Tarif : 3 – 3 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21
fin : 2026-06-21
Date(s) :
2026-06-21
Passez du temps avec la nature à Argenteuil-sur-Armançon lors de cette randonnée pédestre ! Deux parcours sont proposés 8 km et 12 km. Après l’effort, un traditionnel repas champêtre vous attend. .
Départ route de Sarry Argenteuil-sur-Armançon 89160 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 35 56 30 18
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English : Randonnée pédestre et repas champêtre
L’événement Randonnée pédestre et repas champêtre Argenteuil-sur-Armançon a été mis à jour le 2026-06-12 par OT Chablis Cure et Yonne Tonnerrois