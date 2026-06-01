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Randonnée pédestre et repas champêtre Argenteuil-sur-Armançon

Randonnée pédestre et repas champêtre Argenteuil-sur-Armançon dimanche 21 juin 2026.

Adresse : Départ route de Sarry

Ville : 89160 Argenteuil-sur-Armançon

Département : Yonne

Début : dimanche 21 juin 2026

Fin : dimanche 21 juin 2026

Tarif : 3 3 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Argenteuil-sur-Armançon

Randonnée pédestre et repas champêtre

Départ route de Sarry Argenteuil-sur-Armançon Yonne

Tarif : 3 – 3 – EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21
fin : 2026-06-21

Date(s) :
2026-06-21

Passez du temps avec la nature à Argenteuil-sur-Armançon lors de cette randonnée pédestre ! Deux parcours sont proposés 8 km et 12 km. Après l’effort, un traditionnel repas champêtre vous attend.   .

Départ route de Sarry Argenteuil-sur-Armançon 89160 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 35 56 30 18 

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English : Randonnée pédestre et repas champêtre

L’événement Randonnée pédestre et repas champêtre Argenteuil-sur-Armançon a été mis à jour le 2026-06-12 par OT Chablis Cure et Yonne Tonnerrois