Randonnée pédestre et VTT la cailleuse Arçon
dimanche 13 septembre 2026 · Arçon
Informations pratiques
Arçon
Randonnée pédestre et VTT la cailleuse
Terrain multisports Arçon Doubs
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-13 08:00:00
fin : 2026-09-13 16:30:00
Date(s) :
2026-09-13
A partir de 8h.
Organisée par l’association Arçon VTT.
Parcours VTT de 15, 30 et 45 km. Parcours pédestres 7 et 14 km. Parcours balisés. Ravitaillements sur chaque parcours. Buvette et restauration le midi.
Se renseigner pour les tarifs auprès des membres de l’association.
Inscriptions sur place. .
Terrain multisports Arçon 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 46 31 82
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English : Randonnée pédestre et VTT la cailleuse
L’événement Randonnée pédestre et VTT la cailleuse Arçon a été mis à jour le 2026-08-06 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS