Informations pratiques

Arçon

Randonnée pédestre et VTT la cailleuse

Terrain multisports Arçon Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-13 08:00:00

fin : 2026-09-13 16:30:00

Date(s) :

2026-09-13

A partir de 8h.

Organisée par l’association Arçon VTT.

Parcours VTT de 15, 30 et 45 km. Parcours pédestres 7 et 14 km. Parcours balisés. Ravitaillements sur chaque parcours. Buvette et restauration le midi.

Se renseigner pour les tarifs auprès des membres de l’association.

Inscriptions sur place. .

Terrain multisports Arçon 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 46 31 82

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English : Randonnée pédestre et VTT la cailleuse

L’événement Randonnée pédestre et VTT la cailleuse Arçon a été mis à jour le 2026-08-06 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS