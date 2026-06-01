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Randonnée pédestre et VTT Orcenais

Randonnée pédestre et VTT Orcenais

Randonnée pédestre et VTT Orcenais dimanche 7 juin 2026.

Ville : 18200 Orcenais

Département : Cher

Début : dimanche 7 juin 2026

Fin : dimanche 7 juin 2026

Heure de début : 07:00:00

Tarif : 2 2 4 2 Tarif de base plein tarif

Orcenais

Randonnée pédestre et VTT

Orcenais Cher

Tarif : 2 – 2 – 4 EUR
2
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 07:00:00
fin : 2026-06-07 09:30:00

Date(s) :
2026-06-07

3 parcours pédestre et VTT
Départ depuis l’école d’Orcenais entre 7h et 9h30. 6, 12 et 22 km. 6 km, 2 €, 12 et 22 km 4 €. Gratuit moins de 12 ans 2  .

Orcenais 18200 Cher Centre-Val de Loire +33 6 10 61 85 65  apemarcaisorcenais18@gmail.com

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English :

3 walking and mountain bike trails

L’événement Randonnée pédestre et VTT Orcenais a été mis à jour le 2026-06-02 par OT TOURISME-COEUR DE FRANCE