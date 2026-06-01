Randonnée pédestre et VTT Orcenais
Randonnée pédestre et VTT Orcenais dimanche 7 juin 2026.
Orcenais
Randonnée pédestre et VTT
Orcenais Cher
Tarif : 2 – 2 – 4 EUR
2
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 07:00:00
fin : 2026-06-07 09:30:00
Date(s) :
2026-06-07
3 parcours pédestre et VTT
Départ depuis l’école d’Orcenais entre 7h et 9h30. 6, 12 et 22 km. 6 km, 2 €, 12 et 22 km 4 €. Gratuit moins de 12 ans 2 .
Orcenais 18200 Cher Centre-Val de Loire +33 6 10 61 85 65 apemarcaisorcenais18@gmail.com
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English :
3 walking and mountain bike trails
L’événement Randonnée pédestre et VTT Orcenais a été mis à jour le 2026-06-02 par OT TOURISME-COEUR DE FRANCE