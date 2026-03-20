Randonnée pédestre et VTT

Salle des fêtes Saint-Maurice-la-Souterraine Creuse

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-31

fin : 2026-05-31

Date(s) :

2026-05-31

Venez prendre part à cette belle randonnée dans l’ouest de la Creuse, à pied ou en VTT. Deux circuits 7 km ou 15 km.

Départ de la salle des fêtes, de 8h à 8h30 (jusqu’à 9h30 pour le circuit de 7 km). Ravitaillement sur le parcours et pot de l’amitié en fin de rando.

Organisée par Gym Déténte Sourire et le Club Amitié Loisirs de St Maurice la Souterraine. .

Salle des fêtes Saint-Maurice-la-Souterraine 23300 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 31 60 21 03

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Randonnée pédestre et VTT Saint-Maurice-la-Souterraine a été mis à jour le 2026-03-18 par OT Pays Sostranien