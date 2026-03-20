Randonnée pédestre et VTT Saint-Maurice-la-Souterraine
Randonnée pédestre et VTT Saint-Maurice-la-Souterraine dimanche 31 mai 2026.
Randonnée pédestre et VTT
Salle des fêtes Saint-Maurice-la-Souterraine Creuse
Tarif : 3 – 3 – 3 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-31
fin : 2026-05-31
Date(s) :
2026-05-31
Venez prendre part à cette belle randonnée dans l’ouest de la Creuse, à pied ou en VTT. Deux circuits 7 km ou 15 km.
Départ de la salle des fêtes, de 8h à 8h30 (jusqu’à 9h30 pour le circuit de 7 km). Ravitaillement sur le parcours et pot de l’amitié en fin de rando.
Organisée par Gym Déténte Sourire et le Club Amitié Loisirs de St Maurice la Souterraine. .
Salle des fêtes Saint-Maurice-la-Souterraine 23300 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 31 60 21 03
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English :
L’événement Randonnée pédestre et VTT Saint-Maurice-la-Souterraine a été mis à jour le 2026-03-18 par OT Pays Sostranien