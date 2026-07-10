Informations pratiques

Les Pieux

Randonnée pédestre Familles Rurales

Parking de la Mairie Les Pieux Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-05-16 14:30:00

fin : 2027-05-16

Date(s) :

2027-05-16

Munissez-vous de chaussures adéquates et venez participer à cette randonnée d’une dizaine de Km.

Le point de rassemblement est sur le parking derrière la mairie. .

Parking de la Mairie Les Pieux 50340 Manche Normandie

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English : Randonnée pédestre Familles Rurales

L’événement Randonnée pédestre Familles Rurales Les Pieux a été mis à jour le 2026-07-10 par OT Cotentin Le Val de Saire