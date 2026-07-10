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AGENDA · Les Pieux

Randonnée pédestre Familles Rurales Les Pieux

dimanche 16 mai 2027 · Les Pieux

Randonnée pédestre Familles Rurales Les Pieux

Informations pratiques

Début
dimanche 16 mai 2027
Fin
dimanche 16 mai 2027
Heure de début
14:30:00
Adresse
Parking de la Mairie
Ville
50340 Les Pieux
Département
Manche
Tarif

Les Pieux

Randonnée pédestre Familles Rurales

Parking de la Mairie Les Pieux Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-05-16 14:30:00
fin : 2027-05-16

Date(s) :
2027-05-16

Munissez-vous de chaussures adéquates et venez participer à cette randonnée d’une dizaine de Km.

Le point de rassemblement est sur le parking derrière la mairie.   .

Parking de la Mairie Les Pieux 50340 Manche Normandie  

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Randonnée pédestre Familles Rurales

L’événement Randonnée pédestre Familles Rurales Les Pieux a été mis à jour le 2026-07-10 par OT Cotentin Le Val de Saire

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