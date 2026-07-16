Villes en scène > Bonbon Vodou Tounée Piment Piment Le Podium Les Pieux

Informations pratiques

Les Pieux

Villes en scène > Bonbon Vodou Tounée Piment Piment

Le Podium 1 allée de la Fosse Les Pieux Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-16 20:30:00

fin : 2026-10-16

Date(s) :

2026-10-16

Préparez-vous à une explosion de saveurs avec la friandise créole de Bonbon Vodou !

Bonbon Vodou, c’est Oriane Lacaille, issue d’une lignée de grands musiciens réunionnais, et JereM Boucris, fils de deux psychiatres Lacaniens. Deux voix qui s’harmonisent comme un songe et font saliver les papilles auditives au rythme d’une pulsation épicée.

Sur sa mini-batterie bricolée, Oriane fait secouer les corps ; avec sa guitare faite dans un bidon d’huile, JereM fait valser les esprits. Le duo se compte désormais sur les cinq doigts de la main, dans une formule scénique amplifiée de musiciens talentueux. Parmi eux, Roland Seilhès, Yann-Lou Bertrand et Juliette Minvielle. La nouvelle recette instrumentale laisse la créolité de Bonbon Vodou exploser dans un groove solaire et malicieux.

Un hymne au métissage, tantôt en créole réunionnais, tantôt en français. Une transe contagieuse qui n’en finit plus de vibrer !

Musique créole 1h30 Tout public, dès 5 ans .

Le Podium 1 allée de la Fosse Les Pieux 50340 Manche Normandie +33 2 33 03 10 30 lepodium@lecotentin.fr

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English : Villes en scène > Bonbon Vodou Tounée Piment Piment

L’événement Villes en scène > Bonbon Vodou Tounée Piment Piment Les Pieux a été mis à jour le 2026-07-16 par CD50 Culture