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Randonnée pédestre Florent-en-Argonne

Randonnée pédestre Florent-en-Argonne mercredi 22 avril 2026.

Adresse : devant l'église

Ville : 51800 Florent-en-Argonne

Département : Marne

Début : mercredi 22 avril 2026

Fin : mercredi 22 avril 2026

Heure de début : 13:30:00

Tarif :

Florent-en-Argonne

Randonnée pédestre

devant l’église Florent-en-Argonne Marne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-22 13:30:00
fin : 2026-04-22 16:30:00

Date(s) :
2026-04-22

Tout public
Randonnée pédestre guidée de 6/7 km en forêt d’Argonne.
Rdv devant l’église.   .

devant l’église Florent-en-Argonne 51800 Marne Grand Est +33 3 26 60 83 48 

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English : Randonnée pédestre

L’événement Randonnée pédestre Florent-en-Argonne a été mis à jour le 2026-04-10 par Office de tourisme Couleurs d’Argonne