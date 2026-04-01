Florent-en-Argonne

Randonnée pédestre

devant l’église Florent-en-Argonne Marne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-22 13:30:00

fin : 2026-04-22 16:30:00

Date(s) :

2026-04-22

Tout public

Randonnée pédestre guidée de 6/7 km en forêt d’Argonne.

Rdv devant l’église. .

devant l’église Florent-en-Argonne 51800 Marne Grand Est +33 3 26 60 83 48

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English : Randonnée pédestre

L’événement Randonnée pédestre Florent-en-Argonne a été mis à jour le 2026-04-10 par Office de tourisme Couleurs d’Argonne