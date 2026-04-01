Randonnée pédestre Florent-en-Argonne
Randonnée pédestre Florent-en-Argonne mercredi 22 avril 2026.
Florent-en-Argonne
Randonnée pédestre
devant l’église Florent-en-Argonne Marne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-22 13:30:00
fin : 2026-04-22 16:30:00
Date(s) :
2026-04-22
Tout public
Randonnée pédestre guidée de 6/7 km en forêt d’Argonne.
Rdv devant l’église. .
devant l’église Florent-en-Argonne 51800 Marne Grand Est +33 3 26 60 83 48
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English : Randonnée pédestre
L’événement Randonnée pédestre Florent-en-Argonne a été mis à jour le 2026-04-10 par Office de tourisme Couleurs d’Argonne