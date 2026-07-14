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AGENDA · Frossay

RANDONNÉE PÉDESTRE à côté du stade de foot Frossay

mardi 14 juillet 2026 · à côté du stade de foot · Frossay

Informations pratiques

Début
mardi 14 juillet 2026
Fin
mardi 14 juillet 2026
Heure de début
07:30:00
Lieu
à côté du stade de foot
Adresse
Salle Polyvalente
Ville
44320 Frossay
Département
Loire-Atlantique
Tarif

Frossay

RANDONNÉE PÉDESTRE

à côté du stade de foot Salle Polyvalente Frossay Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 07:30:00
fin : 2026-07-14

Date(s) :
2026-07-14

Le Club de la Détente de Frossay vous donne rendez-vous le mardi 14 juillet 2026 pour une randonnée pédestre à la découverte des nouveaux circuits.

Quatre parcours au choix, en allure libre :

5 km
11 km
17 km
21 km

Les inscriptions se feront sur place, à la salle polyvalente (près du stade de football), à partir de 7 h 30.

Les départs sont prévus :

de 7 h 30 à 9 h pour les parcours de 17 km et 21 km ;
jusqu’à 10 h pour les parcours de 5 km et 11 km.

Le tarif est de 6 € par personne (gratuit pour les enfants de moins de 6 ans).

Des ravitaillements seront proposés sur les parcours. Pensez à apporter votre gobelet. Un sandwich sera offert à l’arrivée.

Renseignements 06 62 88 04 84 ou 06 36 50 51 38.   .

à côté du stade de foot Salle Polyvalente Frossay 44320 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 62 88 04 84  club.detente.frossay@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement RANDONNÉE PÉDESTRE Frossay a été mis à jour le 2026-07-07 par OT Saint Brevin

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