RANDONNÉE PÉDESTRE à côté du stade de foot Frossay

mardi 14 juillet 2026 · à côté du stade de foot · Frossay

Informations pratiques

Frossay

RANDONNÉE PÉDESTRE

à côté du stade de foot Salle Polyvalente Frossay Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-14 07:30:00

fin : 2026-07-14

Date(s) :

2026-07-14

Le Club de la Détente de Frossay vous donne rendez-vous le mardi 14 juillet 2026 pour une randonnée pédestre à la découverte des nouveaux circuits.

Quatre parcours au choix, en allure libre :

5 km

11 km

17 km

21 km

Les inscriptions se feront sur place, à la salle polyvalente (près du stade de football), à partir de 7 h 30.

Les départs sont prévus :

de 7 h 30 à 9 h pour les parcours de 17 km et 21 km ;

jusqu’à 10 h pour les parcours de 5 km et 11 km.

Le tarif est de 6 € par personne (gratuit pour les enfants de moins de 6 ans).

Des ravitaillements seront proposés sur les parcours. Pensez à apporter votre gobelet. Un sandwich sera offert à l’arrivée.

Renseignements 06 62 88 04 84 ou 06 36 50 51 38. .

à côté du stade de foot Salle Polyvalente Frossay 44320 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 62 88 04 84 club.detente.frossay@gmail.com

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English :

L’événement RANDONNÉE PÉDESTRE Frossay a été mis à jour le 2026-07-07 par OT Saint Brevin