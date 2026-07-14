RANDONNÉE PÉDESTRE à côté du stade de foot Frossay
mardi 14 juillet 2026 · à côté du stade de foot · Frossay
Informations pratiques
Frossay
RANDONNÉE PÉDESTRE
à côté du stade de foot Salle Polyvalente Frossay Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 07:30:00
fin : 2026-07-14
Date(s) :
2026-07-14
Le Club de la Détente de Frossay vous donne rendez-vous le mardi 14 juillet 2026 pour une randonnée pédestre à la découverte des nouveaux circuits.
Quatre parcours au choix, en allure libre :
5 km
11 km
17 km
21 km
Les inscriptions se feront sur place, à la salle polyvalente (près du stade de football), à partir de 7 h 30.
Les départs sont prévus :
de 7 h 30 à 9 h pour les parcours de 17 km et 21 km ;
jusqu’à 10 h pour les parcours de 5 km et 11 km.
Le tarif est de 6 € par personne (gratuit pour les enfants de moins de 6 ans).
Des ravitaillements seront proposés sur les parcours. Pensez à apporter votre gobelet. Un sandwich sera offert à l’arrivée.
Renseignements 06 62 88 04 84 ou 06 36 50 51 38. .
à côté du stade de foot Salle Polyvalente Frossay 44320 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 62 88 04 84 club.detente.frossay@gmail.com
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English :
L’événement RANDONNÉE PÉDESTRE Frossay a été mis à jour le 2026-07-07 par OT Saint Brevin
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