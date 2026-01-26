RANDONNÉE PÉDESTRE Hambers
RANDONNÉE PÉDESTRE Hambers dimanche 21 juin 2026.
Départ du plan d’eau Hambers Mayenne
Début : 2026-06-21 14:00:00
fin : 2026-06-21
2026-06-21
Circuit d’environ 12 km.
Pot de l’amitié offert à la fin de la randonnée.
Gratuit. Organisée par l’association Animations et randonnées touristiques du Pays de Bais
Prévoir des chaussures et vêtements adaptés à la randonnée. .
Départ du plan d’eau Hambers 53160 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 58 47 32
