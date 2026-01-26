RANDONNÉE PÉDESTRE Hambers

RANDONNÉE PÉDESTRE

Départ du plan d’eau Hambers Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 14:00:00

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-21

Circuit d’environ 12 km.

Pot de l’amitié offert à la fin de la randonnée.

Gratuit. Organisée par l’association Animations et randonnées touristiques du Pays de Bais

Prévoir des chaussures et vêtements adaptés à la randonnée. .

Départ du plan d’eau Hambers 53160 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 58 47 32

