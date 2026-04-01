Randonnée pédestre la Beygienne Mairie Bey

Bey

Randonnée pédestre la Beygienne

Mairie 560 route des Boissonnets Bey Ain

Tarif : 2 – 2 – 7 EUR

SELON LES PARCOURS

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-19 08:00:00

fin : 2026-04-19 14:00:00

Date(s) :

2026-04-19

3 parcours de 5 à 20 kms avec possibilité d’achat de pizzas préparées et cuites sur place.

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Mairie 560 route des Boissonnets Bey 01290 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 82 42 26 82

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English :

3 routes from 5 to 20 kms, with the option of buying pizzas prepared and baked on site.

L’événement Randonnée pédestre la Beygienne Bey a été mis à jour le 2026-04-09 par Office de tourisme de Vonnas Pont-de-Veyle