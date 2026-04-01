Randonnée pédestre la Beygienne Mairie Bey
Randonnée pédestre la Beygienne Mairie Bey dimanche 19 avril 2026.
Bey
Randonnée pédestre la Beygienne
Mairie 560 route des Boissonnets Bey Ain
Tarif : 2 – 2 – 7 EUR
SELON LES PARCOURS
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-19 08:00:00
fin : 2026-04-19 14:00:00
Date(s) :
2026-04-19
3 parcours de 5 à 20 kms avec possibilité d’achat de pizzas préparées et cuites sur place.
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Mairie 560 route des Boissonnets Bey 01290 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 82 42 26 82
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English :
3 routes from 5 to 20 kms, with the option of buying pizzas prepared and baked on site.
L’événement Randonnée pédestre la Beygienne Bey a été mis à jour le 2026-04-09 par Office de tourisme de Vonnas Pont-de-Veyle