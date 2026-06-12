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Randonnée pédestre La Chapelloise Château-Garnier

Randonnée pédestre La Chapelloise Château-Garnier

Randonnée pédestre La Chapelloise Château-Garnier dimanche 5 juillet 2026.

Adresse : Salle des fêtes

Ville : 86350 Château-Garnier

Département : Vienne

Début : dimanche 5 juillet 2026

Fin : dimanche 5 juillet 2026

Heure de début : 08:00:00

Tarif :

Château-Garnier

Randonnée pédestre La Chapelloise

Salle des fêtes Château-Garnier Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05 08:00:00
fin : 2026-07-05

Date(s) :
2026-07-05

Départ de la salle des fêtes.
Ravito le long du parcours
Café chaud apéro

Au programme
– Midi pique-nique tiré de votre sac (pensez à ramenez votre gobelet) + marchand d’huîtres
– Après-midi Pétanque
– Soirée (19h30) Paëlla (sur réservation)
– Animation feu d’artifice, cracheur de feu, spectacle équestre   .

Salle des fêtes Château-Garnier 86350 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 36 51 03 61  comitédesfetes.lachapellebaton@gmail.com

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English : Randonnée pédestre La Chapelloise

L’événement Randonnée pédestre La Chapelloise Château-Garnier a été mis à jour le 2026-06-12 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou