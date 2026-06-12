Randonnée pédestre La Chapelloise Château-Garnier
Randonnée pédestre La Chapelloise Château-Garnier dimanche 5 juillet 2026.
Château-Garnier
Randonnée pédestre La Chapelloise
Salle des fêtes Château-Garnier Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05 08:00:00
fin : 2026-07-05
Date(s) :
2026-07-05
Départ de la salle des fêtes.
Ravito le long du parcours
Café chaud apéro
Au programme
– Midi pique-nique tiré de votre sac (pensez à ramenez votre gobelet) + marchand d’huîtres
– Après-midi Pétanque
– Soirée (19h30) Paëlla (sur réservation)
– Animation feu d’artifice, cracheur de feu, spectacle équestre .
Salle des fêtes Château-Garnier 86350 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 36 51 03 61 comitédesfetes.lachapellebaton@gmail.com
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English : Randonnée pédestre La Chapelloise
L’événement Randonnée pédestre La Chapelloise Château-Garnier a été mis à jour le 2026-06-12 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou