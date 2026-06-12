Château-Garnier

Randonnée pédestre La Chapelloise

Salle des fêtes Château-Garnier Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05 08:00:00

fin : 2026-07-05

Date(s) :

2026-07-05

Départ de la salle des fêtes.

Ravito le long du parcours

Café chaud apéro

Au programme

– Midi pique-nique tiré de votre sac (pensez à ramenez votre gobelet) + marchand d’huîtres

– Après-midi Pétanque

– Soirée (19h30) Paëlla (sur réservation)

– Animation feu d’artifice, cracheur de feu, spectacle équestre .

Salle des fêtes Château-Garnier 86350 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 36 51 03 61 comitédesfetes.lachapellebaton@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Randonnée pédestre La Chapelloise

L’événement Randonnée pédestre La Chapelloise Château-Garnier a été mis à jour le 2026-06-12 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou