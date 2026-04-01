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Randonnée Pédestre La Saint-Brissonnaise Saint-Brisson-sur-Loire

Randonnée Pédestre La Saint-Brissonnaise Saint-Brisson-sur-Loire

Randonnée Pédestre La Saint-Brissonnaise Saint-Brisson-sur-Loire dimanche 26 avril 2026.

Adresse : Rue des Ruets

Ville : 45500 Saint-Brisson-sur-Loire

Département : Loiret

Début : dimanche 26 avril 2026

Fin : dimanche 26 avril 2026

Heure de début : 07:30:00

Tarif : Gratuit

Saint-Brisson-sur-Loire

Randonnée Pédestre La Saint-Brissonnaise

Rue des Ruets Saint-Brisson-sur-Loire Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-26 07:30:00
fin : 2026-04-26 09:30:00

Date(s) :
2026-04-26

Randonnée Pédestre La Saint-Brissonnaise Dimanche 26 Avril
3 parcours
– 10 km
– 14 km
– 16 km
Départs de 7h30 à 9h30

Ravitaillement
Verre de l’amitié à l’arrivée

Pensez à prendre votre gobelet !
Les inscriptions se font à l’Espace Séguier   .

Rue des Ruets Saint-Brisson-sur-Loire 45500 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 14 49 37 18 

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English :

Hiking La Saint-Brissonnaise Sunday, April 26

L’événement Randonnée Pédestre La Saint-Brissonnaise Saint-Brisson-sur-Loire a été mis à jour le 2026-04-07 par OT GIEN

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