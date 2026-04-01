Saint-Brisson-sur-Loire

Randonnée Pédestre La Saint-Brissonnaise

Rue des Ruets Saint-Brisson-sur-Loire Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-26 07:30:00

fin : 2026-04-26 09:30:00

Date(s) :

2026-04-26

Randonnée Pédestre La Saint-Brissonnaise Dimanche 26 Avril

3 parcours

– 10 km

– 14 km

– 16 km

Départs de 7h30 à 9h30

Ravitaillement

Verre de l’amitié à l’arrivée

Pensez à prendre votre gobelet !

Les inscriptions se font à l’Espace Séguier .

Rue des Ruets Saint-Brisson-sur-Loire 45500 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 14 49 37 18

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English :

Hiking La Saint-Brissonnaise Sunday, April 26

L’événement Randonnée Pédestre La Saint-Brissonnaise Saint-Brisson-sur-Loire a été mis à jour le 2026-04-07 par OT GIEN