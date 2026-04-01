Randonnée Pédestre La Saint-Brissonnaise Saint-Brisson-sur-Loire
Randonnée Pédestre La Saint-Brissonnaise Saint-Brisson-sur-Loire dimanche 26 avril 2026.
Saint-Brisson-sur-Loire
Randonnée Pédestre La Saint-Brissonnaise
Rue des Ruets Saint-Brisson-sur-Loire Loiret
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-26 07:30:00
fin : 2026-04-26 09:30:00
Date(s) :
2026-04-26
Randonnée Pédestre La Saint-Brissonnaise Dimanche 26 Avril
3 parcours
– 10 km
– 14 km
– 16 km
Départs de 7h30 à 9h30
Ravitaillement
Verre de l’amitié à l’arrivée
Pensez à prendre votre gobelet !
Les inscriptions se font à l’Espace Séguier .
Rue des Ruets Saint-Brisson-sur-Loire 45500 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 14 49 37 18
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English :
Hiking La Saint-Brissonnaise Sunday, April 26
L’événement Randonnée Pédestre La Saint-Brissonnaise Saint-Brisson-sur-Loire a été mis à jour le 2026-04-07 par OT GIEN
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