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Randonnée pédestre La Transballu Départ de la Ballastière Saint-Martin-de-Sanzay

Randonnée pédestre La Transballu Départ de la Ballastière Saint-Martin-de-Sanzay

Randonnée pédestre La Transballu Départ de la Ballastière Saint-Martin-de-Sanzay dimanche 26 avril 2026.

Lieu : Départ de la Ballastière

Adresse : Chemin d'Uzu

Ville : 79290 Saint-Martin-de-Sanzay

Département : Deux-Sèvres

Début : dimanche 26 avril 2026

Fin : dimanche 26 avril 2026

Heure de début : 08:00:00

Tarif : Gratuit

Saint-Martin-de-Sanzay

Randonnée pédestre La Transballu

Départ de la Ballastière Chemin d’Uzu Saint-Martin-de-Sanzay Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-26 08:00:00
fin : 2026-04-26

Date(s) :
2026-04-26

Sortez des sentiers battus et parcourrez les paysages Thouarsais à travers 2 circuits de randonnées pédestres de 7 et 12 kms pour les plus sportifs !
Départ libre à partir de 8h
Sortez des sentiers battus et parcourrez les paysages Thouarsais à travers 2 circuits de randonnées pédestres de 7 et 12 kms pour les plus sportifs ! Café et brioche vous seront offert au départ, deux ravitaillements sont également programmés sur les parcours et un verre de l’amitié clôturera cette balade.
Départ libre à partir de 8h   .

Départ de la Ballastière Chemin d’Uzu Saint-Martin-de-Sanzay 79290 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 67 74 34  aecesm@free.fr

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English : Randonnée pédestre La Transballu

Get off the beaten track and discover the Thouarsais landscapes through 3 hiking circuits of 7,5 ; 11 and 15 kms for the most sportive ones !
Free departure from 8 am

L’événement Randonnée pédestre La Transballu Saint-Martin-de-Sanzay a été mis à jour le 2026-04-20 par Maison du Thouarsais

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