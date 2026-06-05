Lalinde

Randonnée pédestre

Parking de la Maroutine Lalinde Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-02 08:30:00

fin : 2026-08-02

Date(s) :

2026-08-02

Les Copains d’Abord vous propose une petite randonnée de 8km.

Geste éco-citoyen pensez à porter votre gobelet.

Les enfants peuvent suivre à partir de 7 ans.

Pensez à votre confort de marche chaussures, eau, etc… en fonction des prévisions de la météo.

Dans le cadre de la fête des vins et de la solidarité organisée ce même jour, un apéritif sera offert par le Lion’s Club.

En cas d’intempéries importantes et en l’absence de message du bureau des Copains d’Abord par le biais de la présidente, il est recommandé de s’informer auprès de la personne responsable de la sortie des conditions de son déroulement.

En situation d’alerte orange l’annulation sera systématique et une information sera transmise par mail. .

Parking de la Maroutine Lalinde 24150 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 24 92 57

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English : Randonnée pédestre

L’événement Randonnée pédestre Lalinde a été mis à jour le 2026-06-05 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides