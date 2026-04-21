Randonnée pédestre route de Betheneins Montceaux
Randonnée pédestre route de Betheneins Montceaux dimanche 7 juin 2026.
Montceaux
Randonnée pédestre
route de Betheneins Aire de Loisirs Montceaux Ain
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 08:00:00
fin : 2026-06-07
Date(s) :
2026-06-07
Venez découvrir et profiter de la nature au cours de cette randonnée pédestre organisée à Montceaux.
3 parcours 6, 12 et 16 kms. Assiette anglaise à l’arrivée !
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route de Betheneins Aire de Loisirs Montceaux 01090 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 99 23 71 94 gym3rivieres@outlook.fr
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English :
Come and discover and enjoy nature during this hike organized in Montceaux.
3 routes: 6, 12 and 16 kms. English plate at the finish!
L’événement Randonnée pédestre Montceaux a été mis à jour le 2026-04-21 par Office de Tourisme Val de Saône Centre
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