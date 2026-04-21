Randonnée pédestre route de Betheneins Montceaux

Montceaux

Randonnée pédestre

route de Betheneins Aire de Loisirs Montceaux Ain

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07 08:00:00

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-07

Venez découvrir et profiter de la nature au cours de cette randonnée pédestre organisée à Montceaux.

3 parcours 6, 12 et 16 kms. Assiette anglaise à l’arrivée !

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route de Betheneins Aire de Loisirs Montceaux 01090 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 99 23 71 94 gym3rivieres@outlook.fr

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English :

Come and discover and enjoy nature during this hike organized in Montceaux.

3 routes: 6, 12 and 16 kms. English plate at the finish!

L’événement Randonnée pédestre Montceaux a été mis à jour le 2026-04-21 par Office de Tourisme Val de Saône Centre