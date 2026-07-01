Randonnée pédestre nocturne Drulhe
vendredi 24 juillet 2026 · Drulhe
Informations pratiques
Drulhe
Randonnée pédestre nocturne
Drulhe Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24
fin : 2026-07-24
Date(s) :
2026-07-24
Randonnée pédestre nocturne, départ à 19 h 30 environ 8-10 km. 3 euros la marche, 8 euros le repas, 10 euros la marche et le repas soupe au fromage et pompe. Renseignements 07 67 05 06 65. (Drulhe sur les chemins des Templiers)
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Drulhe 12350 Aveyron Occitanie +33 7 67 05 06 65
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English :
Nighttime hike, starting at approximately 7:30 p.m., about 8–10 km. 3 euros for the hike, 8 euros for the meal, 10 euros for the hike and meal: cheese soup and pompe. For more information, call 07 67 05 06 65. (Drulhe on the Templar Trails)
L’événement Randonnée pédestre nocturne Drulhe a été mis à jour le 2026-07-01 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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