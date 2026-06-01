Randonnée pédestre Parçay-sur-Vienne
Randonnée pédestre Parçay-sur-Vienne samedi 20 juin 2026.
Parçay-sur-Vienne
Randonnée pédestre
Stade Bernard Touchet Parçay-sur-Vienne Indre-et-Loire
Tarif : 5 – 5 – 6 EUR
5
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-06-20
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
Deux circuits proposés 6,5 et 12 km.
Départ entre 9h et 10h.
Une fouée et une boisson vous seront offertes à l’arrivée.
Chiens en laisse acceptés.
L’Association des Parents d’Élèves (APE) des écoles de Chezelles, Parçay-sur-Vienne et Theneuil vous invite à une belle matinée de randonnée. Que vous soyez marcheur du dimanche ou grand randonneur, il y a un parcours pour vous !
Deux circuits proposés 6,5 et 12 km.
Départ entre 9h et 10h.
Une fouée et une boisson vous seront offertes à l’arrivée.
Chiens en laisse acceptés.
Venez nombreux soutenir les projets de l’école tout en profitant de la nature ! 5 .
Stade Bernard Touchet Parçay-sur-Vienne 37220 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 62 20 96 53
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English :
Maximum 6 km circuit, for children and adults.
Pot de l’amitié at the finish, hosted by the commune of Parçay-sur-Vienne.
Please bring a yellow vest and torch.
L’événement Randonnée pédestre Parçay-sur-Vienne a été mis à jour le 2026-06-11 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme