Parçay-sur-Vienne

Randonnée pédestre

Stade Bernard Touchet Parçay-sur-Vienne Indre-et-Loire

Tarif : 5 – 5 – 6 EUR

5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-06-20

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

Deux circuits proposés 6,5 et 12 km.

Départ entre 9h et 10h.

Une fouée et une boisson vous seront offertes à l’arrivée.

Chiens en laisse acceptés.

L’Association des Parents d’Élèves (APE) des écoles de Chezelles, Parçay-sur-Vienne et Theneuil vous invite à une belle matinée de randonnée. Que vous soyez marcheur du dimanche ou grand randonneur, il y a un parcours pour vous !

Deux circuits proposés 6,5 et 12 km.

Départ entre 9h et 10h.

Une fouée et une boisson vous seront offertes à l’arrivée.

Chiens en laisse acceptés.

Venez nombreux soutenir les projets de l’école tout en profitant de la nature ! 5 .

Stade Bernard Touchet Parçay-sur-Vienne 37220 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 62 20 96 53

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English :

Maximum 6 km circuit, for children and adults.

Pot de l’amitié at the finish, hosted by the commune of Parçay-sur-Vienne.

Please bring a yellow vest and torch.

L’événement Randonnée pédestre Parçay-sur-Vienne a été mis à jour le 2026-06-11 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme