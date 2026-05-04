Pensol

Randonnée pédestre

Départ Place des Tilleuls Pensol Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-05-01 09:00:00

fin : 2027-05-01

Date(s) :

2027-05-01

Le 1er mai, c’est la traditionnelle randonnée pédestre de Pensol !

Au programme Accueil à partir de 8h place des Tilleuls pour une randonnée de 6 ou de 12km, ravitaillement à mi parcours, pot de l’amitié offert par la mairie et de la paëlla pour ceux qui souhaite prolonger l’instant convivial. .

Départ Place des Tilleuls Pensol 87440 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 78 72 62

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English : Randonnée pédestre

L’événement Randonnée pédestre Pensol a été mis à jour le 2026-05-04 par OT Ouest Limousin