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Randonnée pédestre Pensol

Randonnée pédestre Pensol

Randonnée pédestre Pensol samedi 1 mai 2027.

Adresse : Départ Place des Tilleuls

Ville : 87440 Pensol

Département : Haute-Vienne

Début : samedi 1 mai 2027

Fin : samedi 1 mai 2027

Heure de début : 09:00:00

Tarif :

Pensol

Randonnée pédestre

Départ Place des Tilleuls Pensol Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-05-01 09:00:00
fin : 2027-05-01

Date(s) :
2027-05-01

Le 1er mai, c’est la traditionnelle randonnée pédestre de Pensol !
Au programme Accueil à partir de 8h place des Tilleuls pour une randonnée de 6 ou de 12km, ravitaillement à mi parcours, pot de l’amitié offert par la mairie et de la paëlla pour ceux qui souhaite prolonger l’instant convivial.   .

Départ Place des Tilleuls Pensol 87440 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 78 72 62 

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English : Randonnée pédestre

L’événement Randonnée pédestre Pensol a été mis à jour le 2026-05-04 par OT Ouest Limousin

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