Randonnée pédestre Pensol
Randonnée pédestre Pensol samedi 1 mai 2027.
Pensol
Randonnée pédestre
Départ Place des Tilleuls Pensol Haute-Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-05-01 09:00:00
fin : 2027-05-01
Date(s) :
2027-05-01
Le 1er mai, c’est la traditionnelle randonnée pédestre de Pensol !
Au programme Accueil à partir de 8h place des Tilleuls pour une randonnée de 6 ou de 12km, ravitaillement à mi parcours, pot de l’amitié offert par la mairie et de la paëlla pour ceux qui souhaite prolonger l’instant convivial. .
Départ Place des Tilleuls Pensol 87440 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 78 72 62
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English : Randonnée pédestre
L’événement Randonnée pédestre Pensol a été mis à jour le 2026-05-04 par OT Ouest Limousin
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