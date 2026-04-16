Randonnée pédestre Plou
Randonnée pédestre Plou dimanche 31 mai 2026.
Plou
Randonnée pédestre
Plou Cher
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-31 07:00:00
fin : 2026-05-31
Date(s) :
2026-05-31
Lacez vos baskets pour une journée où sport rime avec plaisir choisissez votre parcours et relevez le défi du rallye
Une journée au grand air !
Venez partager un moment convivial lors de notre Marche et Rallye Pédestre. Il y en a pour tous les mollets avec nos 4 circuits de 5, 6, 14 et 20 km.
Envie de jouer ? Optez pour la formule Rallye et profitez d’une marche ludique ponctuée de surprises. On vous attend nombreux ! .
Plou 18290 Cher Centre-Val de Loire +33 6 99 41 26 64
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English :
Lace up your sneakers for a day of sport and fun: choose your route and take up the rally challenge
L’événement Randonnée pédestre Plou a été mis à jour le 2026-04-16 par BERRY
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