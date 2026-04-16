Plou

Randonnée pédestre

Plou Cher

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-31 07:00:00

fin : 2026-05-31

Date(s) :

2026-05-31

Lacez vos baskets pour une journée où sport rime avec plaisir choisissez votre parcours et relevez le défi du rallye

Une journée au grand air !

Venez partager un moment convivial lors de notre Marche et Rallye Pédestre. Il y en a pour tous les mollets avec nos 4 circuits de 5, 6, 14 et 20 km.

Envie de jouer ? Optez pour la formule Rallye et profitez d’une marche ludique ponctuée de surprises. On vous attend nombreux ! .

Plou 18290 Cher Centre-Val de Loire +33 6 99 41 26 64

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English :

Lace up your sneakers for a day of sport and fun: choose your route and take up the rally challenge

L’événement Randonnée pédestre Plou a été mis à jour le 2026-04-16 par BERRY