Randonnée pédestre Pressigny La Grange Pressigny

Pressigny

Randonnée pédestre Pressigny

La Grange Chemin du Paradis Pressigny Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-10 08:00:00

fin : 2026-05-10

Date(s) :

2026-05-10

Découvrer les paysage de Gâtine à travers vallée et forêt autour de Pressigny. Une randonnée pédestre organisée par l’ACCA de Pressigny

3 parcours proposés (8, 13 et 18 kms), avec ravitaillement a mi- chemin

Départ de 8h à 9h30 à la grange communale

Chien autorisé en laisse

Espace pique nique .

La Grange Chemin du Paradis Pressigny 79390 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 69 81 46 pressigny.mairie@orange.fr

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English : Randonnée pédestre Pressigny

L’événement Randonnée pédestre Pressigny Pressigny a été mis à jour le 2026-04-09 par CC Parthenay Gâtine