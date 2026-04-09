Randonnée pédestre Pressigny La Grange Pressigny
Randonnée pédestre Pressigny La Grange Pressigny dimanche 10 mai 2026.
Pressigny
Randonnée pédestre Pressigny
La Grange Chemin du Paradis Pressigny Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-10 08:00:00
fin : 2026-05-10
Date(s) :
2026-05-10
Découvrer les paysage de Gâtine à travers vallée et forêt autour de Pressigny. Une randonnée pédestre organisée par l’ACCA de Pressigny
3 parcours proposés (8, 13 et 18 kms), avec ravitaillement a mi- chemin
Départ de 8h à 9h30 à la grange communale
Chien autorisé en laisse
Espace pique nique .
La Grange Chemin du Paradis Pressigny 79390 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 69 81 46 pressigny.mairie@orange.fr
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English : Randonnée pédestre Pressigny
L’événement Randonnée pédestre Pressigny Pressigny a été mis à jour le 2026-04-09 par CC Parthenay Gâtine