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AGENDA · Réguiny

Randonnée pédestre Salle de sports Réguiny

dimanche 6 septembre 2026 · Salle de sports · Réguiny

Informations pratiques

Début
dimanche 6 septembre 2026
Fin
dimanche 6 septembre 2026
Heure de début
08:00:00
Lieu
Salle de sports
Adresse
31 b rue Saint-Clair
Ville
56500 Réguiny
Département
Morbihan
Tarif

Réguiny

Randonnée pédestre

Salle de sports 31 b rue Saint-Clair Réguiny Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-06 08:00:00
fin : 2026-09-06

Date(s) :
2026-09-06

2 circuits de 6km ou 11km avec plus de chemins et moins de route.
Départs libres de la salle de sports entre 8h et 10h.
Ravitaillement(s) sur le circuit et à l’arrivée.   .

Salle de sports 31 b rue Saint-Clair Réguiny 56500 Morbihan Bretagne +33 6 42 13 62 79 

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English :

L’événement Randonnée pédestre Réguiny a été mis à jour le 2026-08-13 par Office de Tourisme de Pontivy Communauté