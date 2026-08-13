Randonnée pédestre Salle de sports Réguiny

Informations pratiques

Réguiny

Randonnée pédestre

Salle de sports 31 b rue Saint-Clair Réguiny Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-06 08:00:00

fin : 2026-09-06

Date(s) :

2026-09-06

2 circuits de 6km ou 11km avec plus de chemins et moins de route.

Départs libres de la salle de sports entre 8h et 10h.

Ravitaillement(s) sur le circuit et à l’arrivée. .

Salle de sports 31 b rue Saint-Clair Réguiny 56500 Morbihan Bretagne +33 6 42 13 62 79

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English :

L’événement Randonnée pédestre Réguiny a été mis à jour le 2026-08-13 par Office de Tourisme de Pontivy Communauté