AGENDA · Réguiny
Randonnée pédestre Salle de sports Réguiny
dimanche 6 septembre 2026 · Salle de sports · Réguiny
Informations pratiques
Réguiny
Randonnée pédestre
Salle de sports 31 b rue Saint-Clair Réguiny Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-06 08:00:00
fin : 2026-09-06
Date(s) :
2026-09-06
2 circuits de 6km ou 11km avec plus de chemins et moins de route.
Départs libres de la salle de sports entre 8h et 10h.
Ravitaillement(s) sur le circuit et à l’arrivée. .
Salle de sports 31 b rue Saint-Clair Réguiny 56500 Morbihan Bretagne +33 6 42 13 62 79
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English :
L’événement Randonnée pédestre Réguiny a été mis à jour le 2026-08-13 par Office de Tourisme de Pontivy Communauté