Randonnée pédestre Relans
Randonnée pédestre Relans samedi 6 juin 2026.
Randonnée pédestre
Relans Jura
Tarif : 5 – 5 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 18:30:00
fin : 2026-06-06
Date(s) :
2026-06-06
Randonnée pédestre avec apéro
Possibilité de réserver un repas à déguster sur place à l’arrivée (tarif communiqué ultérieurement) .
Relans 39140 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 74 14 90 20 contact@brindidees.fr
English :
German : Randonnée pédestre
Italiano :
Espanol :
L’événement Randonnée pédestre Relans a été mis à jour le 2025-10-20 par Office de Tourisme JurAbsolu