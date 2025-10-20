Randonnée pédestre Relans

Randonnée pédestre Relans samedi 6 juin 2026.

Randonnée pédestre

Relans Jura

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 18:30:00

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-06

Randonnée pédestre avec apéro

Possibilité de réserver un repas à déguster sur place à l’arrivée (tarif communiqué ultérieurement) .

Relans 39140 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 74 14 90 20 contact@brindidees.fr

English :

German : Randonnée pédestre

Italiano :

Espanol :

L’événement Randonnée pédestre Relans a été mis à jour le 2025-10-20 par Office de Tourisme JurAbsolu