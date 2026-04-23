Chambon-la-Forêt

Randonnée pédestre Respirez, marchez, profitez

Chambon-la-Forêt Loiret

Tarif : 5 – 5 – EUR

5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-03 08:00:00

fin : 2026-05-03 09:30:00

Date(s) :

2026-05-03

Participez à la randonnée pédestre de Chambon-la-Forêt ! Trois parcours de 9, 13 et 17 km accueillent marcheurs et familles au cœur de la nature. Une journée conviviale au profit de l’école de musique La Pastorale . Départ entre 8h00 et 9h30 à la salle des fêtes.

Chambon-la-Forêt invite les amoureux de plein air à sa grande randonnée pédestre annuelle le dimanche 3 mai 2026. Cet événement solidaire soutient activement l’école de musique La Pastorale .

Les participants choisissent leur défi parmi trois circuits balisés de 9, 13 et 17 km, adaptés aussi bien aux promeneurs occasionnels qu’aux randonneurs confirmés. Le rendez-vous est fixé à la salle des fêtes (route de Rilly) pour un départ échelonné de 8h00 à 9h30.

Pour un tarif unique de 5 €, chacun profite d’un cadre forestier ressourçant tout en contribuant à une cause locale. Les plus observateurs s’amuseront à débusquer les sept animaux cachés sur le parcours. Une occasion parfaite pour respirer et partager un moment authentique en forêt d’Orléans. 5 .

Chambon-la-Forêt 45340 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 89 48 57 24

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Take part in the Chambon-la-Forêt hike! Three routes of 9, 13 and 17 km welcome walkers and families to the heart of nature. A convivial day in aid of the La Pastorale music school. Departure between 8:00 and 9:30 am from the village hall.

L’événement Randonnée pédestre Respirez, marchez, profitez Chambon-la-Forêt a été mis à jour le 2026-04-23 par OT GRAND PITHIVERAIS