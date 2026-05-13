Saint-Avit-le-Pauvre

Randonnée pédestre

Saint-Avit-le-Pauvre Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-01-03 14:00:00

fin : 2027-01-03

Date(s) :

2027-01-03

Randonnée pédestre à la découverte de Saint-Avit-Le-Pauvre, départ 14h.

Avec l’association Creuse en Marche.

Co-voiturage possible, rendez-vous à 13h30 place du champ de foire à Ahun. .

Saint-Avit-le-Pauvre 23480 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 62 54 71

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Randonnée pédestre

L’événement Randonnée pédestre Saint-Avit-le-Pauvre a été mis à jour le 2026-05-13 par OT Creuse Sud Ouest