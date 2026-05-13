Randonnée pédestre Saint-Avit-le-Pauvre
Randonnée pédestre Saint-Avit-le-Pauvre dimanche 3 janvier 2027.
Saint-Avit-le-Pauvre
Randonnée pédestre
Saint-Avit-le-Pauvre Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-01-03 14:00:00
fin : 2027-01-03
Date(s) :
2027-01-03
Randonnée pédestre à la découverte de Saint-Avit-Le-Pauvre, départ 14h.
Avec l’association Creuse en Marche.
Co-voiturage possible, rendez-vous à 13h30 place du champ de foire à Ahun. .
Saint-Avit-le-Pauvre 23480 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 62 54 71
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English : Randonnée pédestre
L’événement Randonnée pédestre Saint-Avit-le-Pauvre a été mis à jour le 2026-05-13 par OT Creuse Sud Ouest