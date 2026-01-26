RANDONNÉE PÉDESTRE Saint-Thomas-de-Courceriers

RANDONNÉE PÉDESTRE

Rdv place de l’église Saint-Thomas-de-Courceriers Mayenne

Début : 2026-10-18 14:00:00

fin : 2026-10-18

2026-10-18

Circuit d’environ 12 km, ouvert à tous.

Randonnée organisée par l’association Animations et Randonnées Touristiques du Pays de Bais .

Pot de l’amitié offert à la fin du circuit. Gratuit.

Prévoir des chaussures et vêtements adaptés à la randonnée. .

Rdv place de l'église Saint-Thomas-de-Courceriers 53160 Mayenne Pays de la Loire +33 6 37 73 89 82

English :

12 km circuit, open to all.

