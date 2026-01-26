RANDONNÉE PÉDESTRE Saint-Thomas-de-Courceriers

RANDONNÉE PÉDESTRE Saint-Thomas-de-Courceriers dimanche 18 octobre 2026.

RANDONNÉE PÉDESTRE

Rdv place de l’église Saint-Thomas-de-Courceriers Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-18 14:00:00
fin : 2026-10-18

Date(s) :
2026-10-18

Circuit d’environ 12 km, ouvert à tous.
Randonnée organisée par l’association Animations et Randonnées Touristiques du Pays de Bais .
Pot de l’amitié offert à la fin du circuit. Gratuit.
Prévoir des chaussures et vêtements adaptés à la randonnée.   .

Rdv place de l’église Saint-Thomas-de-Courceriers 53160 Mayenne Pays de la Loire +33 6 37 73 89 82 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

12 km circuit, open to all.

L’événement RANDONNÉE PÉDESTRE Saint-Thomas-de-Courceriers a été mis à jour le 2026-01-26 par Office de Tourisme de Sainte-Suzanne Les Coëvrons