RANDONNÉE PÉDESTRE Saint-Thomas-de-Courceriers dimanche 18 octobre 2026.
Rdv place de l’église Saint-Thomas-de-Courceriers Mayenne
Circuit d’environ 12 km, ouvert à tous.
Randonnée organisée par l’association Animations et Randonnées Touristiques du Pays de Bais .
Pot de l’amitié offert à la fin du circuit. Gratuit.
Prévoir des chaussures et vêtements adaptés à la randonnée. .
Rdv place de l’église Saint-Thomas-de-Courceriers 53160 Mayenne Pays de la Loire +33 6 37 73 89 82
English :
12 km circuit, open to all.
