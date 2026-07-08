AGENDA · Savigny
Randonnée pédestre Route du Manoir Savigny
mercredi 8 juillet 2026 · Route du Manoir · Savigny
Informations pratiques
Savigny
Randonnée pédestre
Route du Manoir Parking de l’église Savigny Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 19:15:00
fin : 2026-07-08
Date(s) :
2026-07-08
Rendez-vous à 19h15 sur le parking de l’église. .
Route du Manoir Parking de l’église Savigny 50210 Manche Normandie +33 2 33 19 08 10
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English : Randonnée pédestre
L’événement Randonnée pédestre Savigny a été mis à jour le 2026-07-04 par Coutances Tourisme
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