Randonnée pédestre Route du Manoir Savigny

Informations pratiques

Savigny

Randonnée pédestre

Route du Manoir Parking de l’église Savigny Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08 19:15:00

fin : 2026-07-08

Date(s) :

2026-07-08

Rendez-vous à 19h15 sur le parking de l’église. .

Route du Manoir Parking de l’église Savigny 50210 Manche Normandie +33 2 33 19 08 10

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English : Randonnée pédestre

L’événement Randonnée pédestre Savigny a été mis à jour le 2026-07-04 par Coutances Tourisme