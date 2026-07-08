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Randonnée pédestre Route du Manoir Savigny

mercredi 8 juillet 2026 · Route du Manoir · Savigny

Randonnée pédestre Route du Manoir Savigny

Informations pratiques

Début
mercredi 8 juillet 2026
Fin
mercredi 8 juillet 2026
Heure de début
19:15:00
Lieu
Route du Manoir
Adresse
Parking de l'église
Ville
50210 Savigny
Département
Manche
Tarif

Savigny

Randonnée pédestre

Route du Manoir Parking de l’église Savigny Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 19:15:00
fin : 2026-07-08

Date(s) :
2026-07-08

Rendez-vous à 19h15 sur le parking de l’église.   .

Route du Manoir Parking de l’église Savigny 50210 Manche Normandie +33 2 33 19 08 10 

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English : Randonnée pédestre

L’événement Randonnée pédestre Savigny a été mis à jour le 2026-07-04 par Coutances Tourisme

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