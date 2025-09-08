Randonnée pédestre Sazeray
Randonnée pédestre Sazeray dimanche 3 mai 2026.
Randonnée pédestre
Sazeray Indre
Tarif : 4 – 4 – EUR
4
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-03 07:30:00
fin : 2026-05-03
Date(s) :
2026-05-03
Randonnée pédestre à Sazeray.
Randonnée pédestre proposée par le comité des fêtes. 4 .
Sazeray 36160 Indre Centre-Val de Loire +33 7 84 80 49 16 didier.brunet13@orange.fr
English :
Walking tour.
German :
Wanderung zu Fuß.
Italiano :
Visita a piedi.
Espanol :
Visita a pie.
L’événement Randonnée pédestre Sazeray a été mis à jour le 2025-09-08 par OT Pays de George Sand