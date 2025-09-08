Randonnée pédestre Sazeray

Randonnée pédestre Sazeray dimanche 3 mai 2026.

Sazeray Indre

Tarif : 4 – 4 – EUR
Tarif de base plein tarif

Début : 2026-05-03 07:30:00
fin : 2026-05-03

2026-05-03

Randonnée pédestre à Sazeray.
Randonnée pédestre proposée par le comité des fêtes. 4  .

Sazeray 36160 Indre Centre-Val de Loire +33 7 84 80 49 16  didier.brunet13@orange.fr

English :

Walking tour.

German :

Wanderung zu Fuß.

Italiano :

Visita a piedi.

Espanol :

Visita a pie.

