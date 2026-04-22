Randonnée pédestre semi-nocturne Salle Killala Chauvé

Chauvé

Randonnée pédestre semi-nocturne

Salle Killala Mairie de Chauvé Chauvé Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 17:00:00

fin : 2026-05-30 17:00:00

Date(s) :

2026-05-30

Vous aimez la randonnée ? Que diriez-vous de découvrir la campagne de Chauvé à la tombée du jour en fin d’après-midi ? Rendez-vous à la salle Killala, située derrière la mairie, pour effectuer le parcours de votre choix.

Evènement incontournable proposé au printemps par l’association du Pas Chauvéen, la rando pédestre semi-nocturne est idéale pour profiter des premiers beaux jours et du retour du printemps… Quoi de mieux que de profiter des extérieurs à la sortie du travail ou pendant le week-end ? Amateurs de balade conviviale, ce rendez-vous est fait pour vous ! Alors à vos baskets, rendez-vous à Chauvé !

Informations pratiques

3 circuits au choix de 6, 12 ou 20km en fonction de votre niveau

parcours accessible aux coureurs

l’allure est libre

départ à partir de 17h

inscriptions sur place de 17h à 19h

ravitaillement distribué sur les parcours

Galette Saucisse et boisson à l’arrivée

pensez à apporter votre gobelet

Conseils pratiques de l’association

les parcours ne présentent pas de difficultées particulières, chacun marche à son rythme

veillez au respect de la nature, de l’environnement et du code de la route

les mineurs devront être accompagnés d’un adulte

attention à ne pas surestimer vos possibilités

l’inscription vaut déclaration de bonne santé

l’association Le Pas Chauvéen, n’adhère pas à la FFR

Retrouvez ici tous les évènements programmés à Chauvé .

Salle Killala Mairie de Chauvé Chauvé 44320 Loire-Atlantique Pays de la Loire leducodile@yahoo.fr

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English :

Do you like hiking? How about exploring the Chauvé countryside at dusk in the late afternoon? Meet up at the Salle Killala, behind the town hall, to take the route of your choice.

L’événement Randonnée pédestre semi-nocturne Chauvé a été mis à jour le 2026-04-22 par I_OT Pornic