RANDONNÉE PÉDESTRE Le village Sénarens

Sénarens

RANDONNÉE PÉDESTRE

Le village FOYER RURAL Sénarens Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-01 10:00:00

fin : 2026-05-01 11:00:00

Date(s) :

2026-05-01

Le Gym Rando Club de Saint-Araille organise une randonnée pédestre adulte et enfant (accompagnés).

Rendez-vous le 1er mai au matin pour une randonnée adultes de 9h à 11h et une randonnées enfants accompagnés de 10h à 11h.

Le départ et le retour se feront du Foyer rural de Sénarens.

Parcours vert en coteaux, familial, sans difficulté, se terminant à 11h par le pot gourmand de l’amitié offert par Gym Rando Club de Saint-Araille.

Gratuit pour tous.

A 11h, vente de pâtisseries et entrées salées par les parents et amis de l’école au profit de la coopérative scolaire.

Possibilité de terminer la matinée par un repas convivial au foyer rural amener son pique-nique.

Dessert offert.

Sur place toilettes, boissons. .

Le village FOYER RURAL Sénarens 31430 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 98 36 27

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English :

The Gym Rando Club de Saint-Araille is organizing a hike for adults and children (accompanied).

L’événement RANDONNÉE PÉDESTRE Sénarens a été mis à jour le 2026-04-22 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE