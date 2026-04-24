RANDONNÉE PÉDESTRE Le village Sénarens
RANDONNÉE PÉDESTRE Le village Sénarens jeudi 7 mai 2026.
Sénarens
RANDONNÉE PÉDESTRE
Le village FOYER RURAL Sénarens Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-07 20:00:00
fin : 2026-12-10 22:59:00
Date(s) :
2026-05-07 2026-05-14 2026-05-21 2026-05-28 2026-06-04 2026-06-11 2026-06-18 2026-06-25 2026-07-02 2026-07-09 2026-07-16 2026-07-23 2026-07-30 2026-08-06 2026-08-13 2026-08-20 2026-08-27
Le Gym Rando Club de Saint-Araille organise des randonnées à la fraîche
autant d’échappées belles en milieu naturel diversifié associant la découverte, le plaisir et la rencontre conviviale et gourmande.
Gratuit pour tous. .
Le village FOYER RURAL Sénarens 31430 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 98 36 27
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English :
Gym Rando Club de Saint-Araille organizes cool walks
L’événement RANDONNÉE PÉDESTRE Sénarens a été mis à jour le 2026-04-22 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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