Randonnée pédestre Sentier du soleil Pouillon
Randonnée pédestre Sentier du soleil Pouillon jeudi 16 juillet 2026.
Pouillon
Randonnée pédestre Sentier du soleil
Parking piscine Pouillon Landes
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 08:30:00
fin : 2026-07-16
Date(s) :
2026-07-16
Envie de prendre l’air et de découvrir les paysages pouillonnais ? Rejoignez la randonnée pédestre Sentier du soleil , une balade conviviale accessible à tous, organisée par Pouillon Culture et Traditions. Départ du parking de la piscie. Deux circuits vous sont proposés 10,5 et 7,2 kms.
Envie de prendre l’air et de découvrir les paysages pouillonnais ? Rejoignez la randonnée pédestre Sentier du soleil , une balade conviviale accessible à tous, organisée par Pouillon Culture et Traditions. Départ du parking de la piscie. Deux circuits vous sont proposés 10,5 et 7,2 kms. .
Parking piscine Pouillon 40350 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 98 38 93 pouillon.culture.traditions@orange.fr
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English : Randonnée pédestre Sentier du soleil
Want to get some fresh air and explore the landscapes of Pouillon? Join the “Sentier du Soleil” hike, a friendly walk open to everyone, organized by Pouillon Culture et Traditions. The hike starts at the swimming pool parking lot. There are two routes to choose from: 10.5 and 7.2 km.
L’événement Randonnée pédestre Sentier du soleil Pouillon a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Pays d’Orthe et Arrigans
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