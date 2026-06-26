Pouillon

Randonnée pédestre Sentier du soleil

Parking piscine Pouillon Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16 08:30:00

fin : 2026-07-16

Date(s) :

2026-07-16

Envie de prendre l’air et de découvrir les paysages pouillonnais ? Rejoignez la randonnée pédestre Sentier du soleil , une balade conviviale accessible à tous, organisée par Pouillon Culture et Traditions. Départ du parking de la piscie. Deux circuits vous sont proposés 10,5 et 7,2 kms.

Envie de prendre l’air et de découvrir les paysages pouillonnais ? Rejoignez la randonnée pédestre Sentier du soleil , une balade conviviale accessible à tous, organisée par Pouillon Culture et Traditions. Départ du parking de la piscie. Deux circuits vous sont proposés 10,5 et 7,2 kms. .

Parking piscine Pouillon 40350 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 98 38 93 pouillon.culture.traditions@orange.fr

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English : Randonnée pédestre Sentier du soleil

Want to get some fresh air and explore the landscapes of Pouillon? Join the “Sentier du Soleil” hike, a friendly walk open to everyone, organized by Pouillon Culture et Traditions. The hike starts at the swimming pool parking lot. There are two routes to choose from: 10.5 and 7.2 km.

L’événement Randonnée pédestre Sentier du soleil Pouillon a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Pays d’Orthe et Arrigans