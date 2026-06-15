Pouillon

Festival cinéma plein air Les Nuits étoilées

Arènes Pouillon Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07 22:00:00

fin : 2026-08-07

Date(s) :

2026-08-07

Séance de cinéma en plein air dans la cadre du festival “les nuits étoilées” !

Venez avec votre pique-nique, vente de pop-corn à partir de 21h.

À 22h, diffusion du film En fanfare .

Gradins et chaises a dispositions

Séance de cinéma en plein air dans le cadre du festival “les nuits étoilées” !

Venez avec votre pique-nique, vente de pop-corn à partir de 21h.

À 22h, diffusion du film En fanfare .

Gradins et chaises a dispositions .

Arènes Pouillon 40350 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 88 08 27 41

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English : Festival cinéma plein air Les Nuits étoilées

Open-air movie screening as part of the “Les Nuits Étoilées” festival!

Bring your own picnic; popcorn will be available starting at 9 p.m.

At 10 p.m., screening of the film “En fanfare.”

Bleachers and chairs will be available.

L’événement Festival cinéma plein air Les Nuits étoilées Pouillon a été mis à jour le 2026-06-15 par OT Pays d’Orthe et Arrigans