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Festival cinéma plein air Les Nuits étoilées Pouillon

Festival cinéma plein air Les Nuits étoilées Pouillon

Festival cinéma plein air Les Nuits étoilées Pouillon samedi 8 août 2026.

Adresse : Arènes

Ville : 40350 Pouillon

Département : Landes

Début : samedi 8 août 2026

Fin : vendredi 7 août 2026

Heure de début : 22:00:00

Tarif :

Pouillon

Festival cinéma plein air Les Nuits étoilées

Arènes Pouillon Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 22:00:00
fin : 2026-08-07

Date(s) :
2026-08-07

Séance de cinéma en plein air dans la cadre du festival “les nuits étoilées” !
Venez avec votre pique-nique, vente de pop-corn à partir de 21h.
À 22h, diffusion du film En fanfare .
Gradins et chaises a dispositions
Séance de cinéma en plein air dans le cadre du festival “les nuits étoilées” !
Venez avec votre pique-nique, vente de pop-corn à partir de 21h.
À 22h, diffusion du film En fanfare .
Gradins et chaises a dispositions   .

Arènes Pouillon 40350 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 88 08 27 41 

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English : Festival cinéma plein air Les Nuits étoilées

Open-air movie screening as part of the “Les Nuits Étoilées” festival!
Bring your own picnic; popcorn will be available starting at 9 p.m.
At 10 p.m., screening of the film “En fanfare.”
Bleachers and chairs will be available.

L’événement Festival cinéma plein air Les Nuits étoilées Pouillon a été mis à jour le 2026-06-15 par OT Pays d’Orthe et Arrigans

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