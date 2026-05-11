Randonnée pédestre Le bourg Sermages
Randonnée pédestre Le bourg Sermages samedi 13 juin 2026.
Sermages
Randonnée pédestre
Le bourg Eglise Sermages Nièvre
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 14:30:00
fin : 2026-06-13 18:00:00
Date(s) :
2026-06-13
Randonnée pédestre.
Départ à 14h30 devant l’église pour une randonnée de 11km environ. Prévoir de bonnes chaussures de marche.
Infos au 06 83 27 52 23.
Organisée par les Traîne-Savates. .
Le bourg Eglise Sermages 58290 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 83 27 52 23
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English : Randonnée pédestre
L’événement Randonnée pédestre Sermages a été mis à jour le 2026-05-11 par OT Rives du Morvan