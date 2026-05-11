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Randonnée pédestre Le bourg Sermages

Randonnée pédestre Le bourg Sermages samedi 13 juin 2026.

Lieu : Le bourg

Adresse : Eglise

Ville : 58290 Sermages

Département : Nièvre

Début : samedi 13 juin 2026

Fin : samedi 13 juin 2026

Heure de début : 14:30:00

Tarif :

Sermages

Randonnée pédestre

Le bourg Eglise Sermages Nièvre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 14:30:00
fin : 2026-06-13 18:00:00

Date(s) :
2026-06-13

Randonnée pédestre.
Départ à 14h30 devant l’église pour une randonnée de 11km environ. Prévoir de bonnes chaussures de marche.
Infos au 06 83 27 52 23.
Organisée par les Traîne-Savates.   .

Le bourg Eglise Sermages 58290 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 83 27 52 23 

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English : Randonnée pédestre

L’événement Randonnée pédestre Sermages a été mis à jour le 2026-05-11 par OT Rives du Morvan