Randonnée pédestre Le bourg Sermages

Sermages

Randonnée pédestre

Le bourg Eglise Sermages Nièvre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 14:30:00

fin : 2026-06-13 18:00:00

Date(s) :

2026-06-13

Randonnée pédestre.

Départ à 14h30 devant l’église pour une randonnée de 11km environ. Prévoir de bonnes chaussures de marche.

Infos au 06 83 27 52 23.

Organisée par les Traîne-Savates. .

Le bourg Eglise Sermages 58290 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 83 27 52 23

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English : Randonnée pédestre

L’événement Randonnée pédestre Sermages a été mis à jour le 2026-05-11 par OT Rives du Morvan