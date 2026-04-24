Chamery

Randonnée pédestre solidaire

Départ salle polyvalente Chamery Marne

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-10 08:00:00

fin : 2026-05-10 15:00:00

Date(s) :

2026-05-10

Tout public

La 5ème randonnée pédestre solidaire aura lieu dimanche 10 mai 2026 au départ de Chamery.

3 circuits sont proposés 5, 10, 15 km. Ils vous feront découvrir des paysages variés et de magnifiques points de vue.

Un ravitaillement pour les 10 et 15 km et une collation à l’arrivée.

Une animation de jeux géants en bois à expérimenter et possibilité de pique-niquer à la halle de Chamery.

Inscription sur place.

Ambiance conviviale et bonne humeur assurées ! .

Départ salle polyvalente Chamery 51500 Marne Grand Est

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English : Randonnée pédestre solidaire

L’événement Randonnée pédestre solidaire Chamery a été mis à jour le 2026-04-24 par ADT de la Marne