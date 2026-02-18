Randonnée pédestre sur les rives de l’Aber Wrac’h Parking face à l’église Plouguerneau
jeudi 2 juillet 2026 · Parking face à l'église · Plouguerneau
Informations pratiques
Plouguerneau
Randonnée pédestre sur les rives de l’Aber Wrac’h
Parking face à l’église Le Grouaneg Plouguerneau Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-02 14:00:00
fin : 2026-07-02 17:30:00
Date(s) :
2026-07-02
Randonnée de 12 km (environ 3 h 30), organisée par la FFRandonnée Finistère.
Informations pratiques
prévoir
• de bonnes chaussures
• de prendre avec vous suffisamment d’eau
• la crème solaire et chapeau
• le coupe-vent
• des embouts caoutchouc pour bâtons de marche…
Les animateurs se réservent le droit d’annuler la randonnée.
Pour en être informé, consultez les éventuelles mises à jour du programme sur notre site https://finistere.ffrandonnee.fr/
En cas de vigilance météo orange, les sorties seront annulées. .
Parking face à l’église Le Grouaneg Plouguerneau 29880 Finistère Bretagne +33 6 87 74 78 64
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English :
L’événement Randonnée pédestre sur les rives de l’Aber Wrac’h Plouguerneau a été mis à jour le 2026-06-22 par OT PAYS DES ABERS
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