Randonnée pédestre sur les rives de l’Aber Wrac’h Parking face à l’église Plouguerneau

Informations pratiques

Plouguerneau

Randonnée pédestre sur les rives de l’Aber Wrac’h

Parking face à l’église Le Grouaneg Plouguerneau Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-02 14:00:00

fin : 2026-07-02 17:30:00

Date(s) :

2026-07-02

Randonnée de 12 km (environ 3 h 30), organisée par la FFRandonnée Finistère.

Informations pratiques

prévoir

• de bonnes chaussures

• de prendre avec vous suffisamment d’eau

• la crème solaire et chapeau

• le coupe-vent

• des embouts caoutchouc pour bâtons de marche…

Les animateurs se réservent le droit d’annuler la randonnée.

Pour en être informé, consultez les éventuelles mises à jour du programme sur notre site https://finistere.ffrandonnee.fr/

En cas de vigilance météo orange, les sorties seront annulées. .

Parking face à l’église Le Grouaneg Plouguerneau 29880 Finistère Bretagne +33 6 87 74 78 64

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Randonnée pédestre sur les rives de l’Aber Wrac’h Plouguerneau a été mis à jour le 2026-06-22 par OT PAYS DES ABERS