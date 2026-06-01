Randonnée Pédestre VTT VAE Ceyroux
Randonnée Pédestre VTT VAE Ceyroux dimanche 28 juin 2026.
Ceyroux
Randonnée Pédestre VTT VAE
Mairie Ceyroux Creuse
Tarif : 3 – 3 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-28 09:00:00
fin : 2026-06-28
Date(s) :
2026-06-28
Départ devant la Mairie de Ceyroux.
Randonnée pédestre départ 10h 00 pour 10 kms, départ 10h 15 pour 5,5 kms,
Randonnée VTT/VAE avec ravitaillement départ libre entre 9h 00 et 9h 30 pour 32 kms (D+ 530m), 20 kms (D+ 340m), participation 3 €uros,
Randonnées suivies d’un buffet ouvert à tous au tarif de 12 €uros, inscriptions jusqu’au 27 Juin, au 06 27 46 41 16 ou 06 06 54 22 95. .
Mairie Ceyroux 23210 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 06 54 22 95
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English : Randonnée Pédestre VTT VAE
L’événement Randonnée Pédestre VTT VAE Ceyroux a été mis à jour le 2026-06-18 par OT Monts et Rivières Ouest Creuse