Randonnée Pierre Bresselle Place de l’assemblée Lantriac
dimanche 27 septembre 2026 · Place de l'assemblée · Lantriac
Informations pratiques
Lantriac
Randonnée Pierre Bresselle
Place de l’assemblée Le Mont Lantriac Haute-Loire
Tarif : 5 – 5 – 8 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-27 07:30:00
fin : 2026-09-27
Date(s) :
2026-09-27
4e édition de la randonnée de l’asso du Mont.
Cette année en hommage à Pierre Bresselle.
Inscriptions sur place. Randos et 1 parcours VTT.
Nouveaux parcours, ravitaillement, buvette au départ et à l’arrivée, prévoir votre gobelet.
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Place de l’assemblée Le Mont Lantriac 43260 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 84 58 50 46
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English :
4th edition of the Mont Association hike.
This year in honor of Pierre Bresselle.
On-site registration. Hikes and 1 mountain bike trail.
New routes, refreshments, and a refreshment stand at the start and finish—please bring your own cup.
L’événement Randonnée Pierre Bresselle Lantriac a été mis à jour le 2026-09-01 par Office de tourisme Mézenc Loire Meygal