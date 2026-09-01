Randonnée Pierre Bresselle Place de l’assemblée Lantriac

Informations pratiques

Lantriac

Randonnée Pierre Bresselle

Place de l’assemblée Le Mont Lantriac Haute-Loire

Tarif : 5 – 5 – 8 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-27 07:30:00

fin : 2026-09-27

Date(s) :

2026-09-27

4e édition de la randonnée de l’asso du Mont.

Cette année en hommage à Pierre Bresselle.

Inscriptions sur place. Randos et 1 parcours VTT.

Nouveaux parcours, ravitaillement, buvette au départ et à l’arrivée, prévoir votre gobelet.

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Place de l’assemblée Le Mont Lantriac 43260 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 84 58 50 46

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English :

4th edition of the Mont Association hike.

This year in honor of Pierre Bresselle.

On-site registration. Hikes and 1 mountain bike trail.

New routes, refreshments, and a refreshment stand at the start and finish—please bring your own cup.

L’événement Randonnée Pierre Bresselle Lantriac a été mis à jour le 2026-09-01 par Office de tourisme Mézenc Loire Meygal