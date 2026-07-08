Informations pratiques

Saint-Bohaire

Randonnée plein air à Saint-Bohaire

Saint-Bohaire Loir-et-Cher

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-08-29 09:00:00

fin : 2026-08-29 10:30:00

Date(s) :

2026-08-29

Départ Terrain multisports, de 9h à 10h30. 1 parcours 8 km. Chiens tenus en laisse. Repas payant possible (sur réservation)

Départ Terrain multisports, de 9h à 10h30. 1 parcours 8 km. Chiens tenus en laisse. Repas payant possible (sur réservation) .

Saint-Bohaire 41330 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 6 60 14 43 12

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English :

Start: Multisport Field, from 9:00 a.m. to 10:30 a.m. 1 course: 8 km. Dogs must be kept on a leash. Meals available for purchase (by reservation)

L’événement Randonnée plein air à Saint-Bohaire Saint-Bohaire a été mis à jour le 2026-07-08 par ADT41