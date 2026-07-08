Randonnée plein air à Saint-Bohaire Saint-Bohaire
samedi 29 août 2026 · Saint-Bohaire
Informations pratiques
Saint-Bohaire
Randonnée plein air à Saint-Bohaire
Saint-Bohaire Loir-et-Cher
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-08-29 09:00:00
fin : 2026-08-29 10:30:00
Date(s) :
2026-08-29
Départ Terrain multisports, de 9h à 10h30. 1 parcours 8 km. Chiens tenus en laisse. Repas payant possible (sur réservation)
Départ Terrain multisports, de 9h à 10h30. 1 parcours 8 km. Chiens tenus en laisse. Repas payant possible (sur réservation) .
Saint-Bohaire 41330 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 6 60 14 43 12
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English :
Start: Multisport Field, from 9:00 a.m. to 10:30 a.m. 1 course: 8 km. Dogs must be kept on a leash. Meals available for purchase (by reservation)
L’événement Randonnée plein air à Saint-Bohaire Saint-Bohaire a été mis à jour le 2026-07-08 par ADT41