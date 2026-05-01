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Randonnée plein air Mairie Trichey

Randonnée plein air Mairie Trichey jeudi 14 mai 2026.

Lieu : Mairie

Adresse : 11 Grande Rue

Ville : 89430 Trichey

Département : Yonne

Début : jeudi 14 mai 2026

Fin : jeudi 14 mai 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif : 3 3 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Trichey

Randonnée plein air

Mairie 11 Grande Rue Trichey Yonne

Tarif : 3 – 3 – EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-14 09:00:00
fin : 2026-05-14

Date(s) :
2026-05-14

2 parcours au choix 9 ou 14 km. Ravitaillement à mi-parcours et apéritif offert à l’arrivée. Une marche conviviale à partager en pleine nature. Pensez à apporter votre gobelet pour limiter les déchets !   .

Mairie 11 Grande Rue Trichey 89430 Yonne Bourgogne-Franche-Comté  

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English : Randonnée plein air

L’événement Randonnée plein air Trichey a été mis à jour le 2026-04-30 par OT Chablis Cure et Yonne Tonnerrois