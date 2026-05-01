Randonnée plein air Mairie Trichey

Trichey

Randonnée plein air

Mairie 11 Grande Rue Trichey Yonne

Tarif : 3 – 3 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-14 09:00:00

fin : 2026-05-14

Date(s) :

2026-05-14

2 parcours au choix 9 ou 14 km. Ravitaillement à mi-parcours et apéritif offert à l’arrivée. Une marche conviviale à partager en pleine nature. Pensez à apporter votre gobelet pour limiter les déchets ! .

Mairie 11 Grande Rue Trichey 89430 Yonne Bourgogne-Franche-Comté

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English : Randonnée plein air

L’événement Randonnée plein air Trichey a été mis à jour le 2026-04-30 par OT Chablis Cure et Yonne Tonnerrois