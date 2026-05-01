Randonnée plein air Mairie Trichey
Randonnée plein air Mairie Trichey jeudi 14 mai 2026.
Trichey
Randonnée plein air
Mairie 11 Grande Rue Trichey Yonne
Tarif : 3 – 3 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-14 09:00:00
fin : 2026-05-14
Date(s) :
2026-05-14
2 parcours au choix 9 ou 14 km. Ravitaillement à mi-parcours et apéritif offert à l’arrivée. Une marche conviviale à partager en pleine nature. Pensez à apporter votre gobelet pour limiter les déchets ! .
Mairie 11 Grande Rue Trichey 89430 Yonne Bourgogne-Franche-Comté
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English : Randonnée plein air
L’événement Randonnée plein air Trichey a été mis à jour le 2026-04-30 par OT Chablis Cure et Yonne Tonnerrois