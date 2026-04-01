Artannes-sur-Indre

Randonnée proposée par BIODIV’Artannes, Samedi 18 avril avec un départ à 14 h de la prairie.

Artannes-sur-Indre Indre-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18 14:00:00

fin : 2026-04-18

Date(s) :

2026-04-18

Biodiv’Artannes vous propose une randonnée d’environ 6km, le samedi 18 avril avec un départ à 14 h de la prairie. Elle est ouverte à tous, gratuite et permet la découverte des orchidées.

Le nombre de participants est limité, alors pensez à vous inscrire (contact@biodivartannes.fr)

Biodiv’Artannes vous propose une sortie printanière gratuite à la découverte des orchidées le samedi 18 avril avec un départ à 14 h de la prairie. C’est une randonnée d’environ 6km qui est ouverte à tous.

Pour le confort de tous, le nombre de participants est limité, alors pensez à vous inscrire (contact@biodivartannes.fr)

et n’oubliez pas vos appareils photos si vous voulez faire de beaux clichés ! .

Artannes-sur-Indre 37260 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 26 80 19 contact@biodivartannes.fr

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English :

Biodiv?Artannes proposes a 6km hike on Saturday April 18, starting at 2pm from the meadow. The hike is open to all, free of charge, and is an opportunity to discover orchids.

The number of participants is limited, so don’t forget to register (contact@biodivartannes.fr)

L’événement Randonnée proposée par BIODIV’Artannes, Samedi 18 avril avec un départ à 14 h de la prairie. Artannes-sur-Indre a été mis à jour le 2026-04-09 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme