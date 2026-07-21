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AGENDA · Roulans

Randonnée Roulans

samedi 22 août 2026 · Roulans

Informations pratiques

Début
samedi 22 août 2026
Fin
samedi 22 août 2026
Heure de début
15:30:00
Ville
25640 Roulans
Département
Doubs
Tarif
8 8 Tarif réduit Tarif réduit

Roulans

Randonnée

Roulans Doubs

Tarif : 8 – 8 – EUR

Tarif réduit
Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22 15:30:00
fin : 2026-08-22

Date(s) :
2026-08-22

Rendez-vous à 15h30 à l’Espace Culturel de Roulans pour un départ collectif à 16h avec accompagnateurs. Une pause est prévue pendant le parcours avec la visite du rucher du Creusiot. A l’arrivée un repas sera distribué aux vaillants marcheurs melon jambon cru, gratin saucisse salade, fromage, salade de fruits, café. Vous pouvez participer au repas sans marcher. Tarifs 16 € pour les adultes, 8 € pour les enfants, gratuit pour les de 6 ans.   .

Roulans 25640 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 77 76 93 03 

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English : Randonnée

L’événement Randonnée Roulans a été mis à jour le 2026-07-21 par OFFICE DE TOURISME DU DOUBS BAUMOIS

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