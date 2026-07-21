Informations pratiques

Roulans

Randonnée

Roulans Doubs

Tarif : 8 – 8 – EUR

Tarif réduit

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22 15:30:00

fin : 2026-08-22

Date(s) :

2026-08-22

Rendez-vous à 15h30 à l’Espace Culturel de Roulans pour un départ collectif à 16h avec accompagnateurs. Une pause est prévue pendant le parcours avec la visite du rucher du Creusiot. A l’arrivée un repas sera distribué aux vaillants marcheurs melon jambon cru, gratin saucisse salade, fromage, salade de fruits, café. Vous pouvez participer au repas sans marcher. Tarifs 16 € pour les adultes, 8 € pour les enfants, gratuit pour les de 6 ans. .

Roulans 25640 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 77 76 93 03

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English : Randonnée

L’événement Randonnée Roulans a été mis à jour le 2026-07-21 par OFFICE DE TOURISME DU DOUBS BAUMOIS