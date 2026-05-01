Saint-Aubin-du-Plain

Randonnée Saint Aubinaise

Salle des sports Saint-Aubin-du-Plain Deux-Sèvres

Tarif : 6 – 6 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-31 07:30:00

fin : 2026-05-31

Date(s) :

2026-05-31

Randonnée Saint Aubinaise, avec plusieurs parcours: 2 circuits route de 45 et 71 km, 2 circuits VTT de 33 et 44 km, 4 circuits marche de 6, 10, 13 et 16 km.

Ravitaillement sur tous les circuits. .

Salle des sports Saint-Aubin-du-Plain 79300 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 28 35 28 88 csa79300@yahoo.fr

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English : Randonnée Saint Aubinaise

L’événement Randonnée Saint Aubinaise Saint-Aubin-du-Plain a été mis à jour le 2026-04-30 par OT Bocage Bressuirais