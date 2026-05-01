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Randonnée Saint Aubinaise Saint-Aubin-du-Plain

Randonnée Saint Aubinaise Saint-Aubin-du-Plain

Randonnée Saint Aubinaise Saint-Aubin-du-Plain dimanche 31 mai 2026.

Adresse : Salle des sports

Ville : 79300 Saint-Aubin-du-Plain

Département : Deux-Sèvres

Début : dimanche 31 mai 2026

Fin : dimanche 31 mai 2026

Heure de début : 07:30:00

Tarif : 6 6 Tarif de base plein tarif

Saint-Aubin-du-Plain

Randonnée Saint Aubinaise

Salle des sports Saint-Aubin-du-Plain Deux-Sèvres

Tarif : 6 – 6 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-31 07:30:00
fin : 2026-05-31

Date(s) :
2026-05-31

Randonnée Saint Aubinaise, avec plusieurs parcours: 2 circuits route de 45 et 71 km, 2 circuits VTT de 33 et 44 km, 4 circuits marche de 6, 10, 13 et 16 km.
Ravitaillement sur tous les circuits.   .

Salle des sports Saint-Aubin-du-Plain 79300 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 28 35 28 88  csa79300@yahoo.fr

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English : Randonnée Saint Aubinaise

L’événement Randonnée Saint Aubinaise Saint-Aubin-du-Plain a été mis à jour le 2026-04-30 par OT Bocage Bressuirais