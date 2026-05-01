Randonnée Saint Aubinaise Saint-Aubin-du-Plain
Randonnée Saint Aubinaise Saint-Aubin-du-Plain dimanche 31 mai 2026.
Saint-Aubin-du-Plain
Randonnée Saint Aubinaise
Salle des sports Saint-Aubin-du-Plain Deux-Sèvres
Tarif : 6 – 6 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-31 07:30:00
fin : 2026-05-31
Date(s) :
2026-05-31
Randonnée Saint Aubinaise, avec plusieurs parcours: 2 circuits route de 45 et 71 km, 2 circuits VTT de 33 et 44 km, 4 circuits marche de 6, 10, 13 et 16 km.
Ravitaillement sur tous les circuits. .
Salle des sports Saint-Aubin-du-Plain 79300 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 28 35 28 88 csa79300@yahoo.fr
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English : Randonnée Saint Aubinaise
L’événement Randonnée Saint Aubinaise Saint-Aubin-du-Plain a été mis à jour le 2026-04-30 par OT Bocage Bressuirais