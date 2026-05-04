Saint-Avit-Sénieur

Randonnée Saint-Avit-Sénieur Plantes d’antan et pierres dorées à Saint-Avit-Sénieur

Britavit Saint-Avit-Sénieur Dordogne

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-03 14:00:00

fin : 2026-08-03

Date(s) :

2026-08-03

Vos deux guides professionnelles, Sandra et Elodie, vous proposent de partir à la découverte d’un site exceptionnel: Saint-Avit-Sénieur! Visitez l’église abbatiale classée au patrimoine mondial de L’UNESCO, suivez le quotidien des moines par les sentiers alentour et découvrez quels usages ils faisaient des plantes qui nous entourent. En fin de balade guidée, régalons-nous d’un succulent goûter maison chez Britavit!

Lieu de RDV BRITAVIT, Saint-Avit-Sénieur

Distance 4 km

Réservation obligatoire nombre de places limitées reservation.bcn24@gmail.com Tel 06 75 75 81 66 ou 06 11 35 58 71

Tarifs 15 € adulte et 10€ enfant entre 5 et 15 ans Goûter inclus .

Britavit Saint-Avit-Sénieur 24440 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 11 35 58 71 reservation.bcn24@gmail.com

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English : Randonnée Saint-Avit-Sénieur Plantes d’antan et pierres dorées à Saint-Avit-Sénieur

L’événement Randonnée Saint-Avit-Sénieur Plantes d’antan et pierres dorées à Saint-Avit-Sénieur Saint-Avit-Sénieur a été mis à jour le 2026-05-04 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides