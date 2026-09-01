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AGENDA · Saint-Germainmont

Randonnée Saint-Germainmont Saint-Germainmont

samedi 19 septembre 2026 · Saint-Germainmont

Randonnée Saint-Germainmont Saint-Germainmont

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Adresse
Terrain de foot
Ville
08190 Saint-Germainmont
Département
Ardennes
Tarif
25 25 0 Tarif de base plein tarif Inscriptions et réinscriptions à partir du jeudi 3 septembre au jeudi 1er octobre

Saint-Germainmont

Randonnée Saint-Germainmont

Terrain de foot Saint-Germainmont Ardennes

Tarif : 2 – 2 – 2 EUR

Tarif de base plein tarif
Participant occasionnel

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-19

Date(s) :
2026-09-19

Départ à 14h
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Terrain de foot Saint-Germainmont 08190 Ardennes Grand Est +33 6 80 50 01 25 

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English :

Departure at 2pm

L’événement Randonnée Saint-Germainmont Saint-Germainmont a été mis à jour le 2026-08-21 par Ardennes Tourisme