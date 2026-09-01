AGENDA · Saint-Germainmont
Randonnée Saint-Germainmont Saint-Germainmont
samedi 19 septembre 2026 · Saint-Germainmont
Informations pratiques
Saint-Germainmont
Randonnée Saint-Germainmont
Terrain de foot Saint-Germainmont Ardennes
Tarif : 2 – 2 – 2 EUR
Tarif de base plein tarif
Participant occasionnel
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
Départ à 14h
.
Terrain de foot Saint-Germainmont 08190 Ardennes Grand Est +33 6 80 50 01 25
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Departure at 2pm
L’événement Randonnée Saint-Germainmont Saint-Germainmont a été mis à jour le 2026-08-21 par Ardennes Tourisme