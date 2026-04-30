Sarroux Saint Julien

Randonnée Saint Julien près Bort

D127 E1 Sarroux Saint Julien Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01

fin : 2026-08-01

Date(s) :

2026-08-01

Dans le cadre de la fête patronale, la Dordogne de Villages en Barrages organise une randonnée pédestre

Randonnée dans l’après-midi

Plus d’information à venir .

D127 E1 Sarroux Saint Julien 19110 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 47 12 83 66

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English : Randonnée Saint Julien près Bort

L’événement Randonnée Saint Julien près Bort Sarroux Saint Julien a été mis à jour le 2026-04-30 par Office de Tourisme de Haute Corrèze