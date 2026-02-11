Randonnée Ménetéreau Saint-Père
Randonnée Ménetéreau Saint-Père dimanche 26 avril 2026.
Randonnée
Ménetéreau 15 Rue de Mocques Saint-Père Nièvre
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-26 14:00:00
fin : 2026-04-26 17:00:00
Date(s) :
2026-04-26
Participez à cette randonnée organisée par les Men’terriens et l’ASL rando de Saint-Père. Parcours guidés de 7 et 12 km.
Départ de la place de Ménétereau à 14h, inscriptions à partir de 13h30. Restauration et boissons offertes à l’arrivée. .
Ménetéreau 15 Rue de Mocques Saint-Père 58200 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 09 98 09 08 lesmenterriens@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Randonnée
L’événement Randonnée Saint-Père a été mis à jour le 2026-02-11 par OT Bourgogne Coeur de Loire