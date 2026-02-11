Randonnée Ménetéreau Saint-Père

Randonnée

Ménetéreau 15 Rue de Mocques Saint-Père Nièvre

Début : 2026-04-26 14:00:00

fin : 2026-04-26 17:00:00

2026-04-26

Participez à cette randonnée organisée par les Men’terriens et l’ASL rando de Saint-Père. Parcours guidés de 7 et 12 km.

Départ de la place de Ménétereau à 14h, inscriptions à partir de 13h30. Restauration et boissons offertes à l’arrivée. .

Ménetéreau 15 Rue de Mocques Saint-Père 58200 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 09 98 09 08 lesmenterriens@gmail.com

